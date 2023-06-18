Сериал о психопате-убийце Джо Голдберге удивит зрителей.

На презентации Tudum 2023 сервис Netflix представил интригующий тизер последнего сезона сериала "Ты". История о Джо Голдберге, который беспощадно убивает людей и плетет хитрые интриги, получила продолжение. Маньяк-психопат возвращается туда, где все началось, в Нью-Йорк и свой книжный магазин.

В тизере пятого сезона актер Пенн Бэджли, сыгравший главную роль, обратился к своим фанатам. Он намекнул, что зрителей удивит финальный сезон, его персонаж встретится с кем-то очень важным.

Судя по тому, что в тизере появились некоторые из жертв Голдберга, а также персонажи из прошлых сезонов, создатели сериала могли придумать неожиданный сюжетный поворот. История о маньяке должна закончиться эпично и ярко, по крайней мере так считают зрители.

"Прошлое так или иначе настигает Джо. Единственный вопрос: кто в этот раз? Пятый, последний сезон сериала "Ты" уже скоро, только на Netflix", - указано в описании к тизеру.

Помимо этого, актер поблагодарил поклонников за их любовь. Он отметил, что был рад посвятить сериалу несколько лет.

Тизер пятого сезона сериала "Ты" - видео

Сериал "Ты" - описание

Криминальная драма по роману Каролины Кепнес "Ты" рассказывает историю об убийце и маньяке Джо Голдберге. В первом сезоне, который был представлен еще в 2018 году, персонаж работал в книжной лавке и влюбился в милую девушку по имени Гвиневра Бек. Она покорила сердце Голдберга но даже не подозревала, что его любовь - навязчивая и очень опасная мания.

Маньяк скрывал свое истинное лицо, в прошлом он "переболел" манией к девушке по имени Кендис, которая загадочно пропала. Гвиневре приходится узнать, кем на самом деле является Голдберг. Захватывающая история покорила сердца зрителей, актер Пенн Бэджли, который был известен как тихоня из сериала "Сплетница", раскрылся как драматический и многогранный актер.

Второй сезон вышел в 2019 году, в нем Голдберг переехал в Лос-Анджелес из Нью-Йорка. Там он встретил новый объект страсти - девушку по имени Лав, которая "дожила" и до третьего сезона, он вышел на экраны уже в 2021 году. Четвертый сезон представили в феврале 2023 года.

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