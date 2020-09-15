В основе сюжета история девушки, которая так мечтает о карьере курьера, что бросает ради этого работу в офисе.

Украинская певица известна как Jerry Heil выпустила клип на песню «Бомба, ракета, пушка, граната».

Читайте такжеУкраинская певица Jerry Heil презентовала новую песню "Бомба, ракета..."(фото, видео)Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

«Клип станет первым в новой эре моих видеоработ, которую я нарекла МЕМклама – когда бренд становится главным героем видео, доверяя моему видению! Для этого бренда нужно не бояться самоиронии, потому что будущее рекламы, как уже писал американский Форбс – за мемасами», – отметила певица.

Новый клип Jerry Heil: что известно

В основе сюжета клипа история девушки, которая зависима от шопинга и так мечтает о карьере курьера, что бросает ради этого старую работу в офисе.

На площадке было задействовано огромное количество актеров, а в сценах с танцами участвовали украинские звезды ТикТок – блогеры из Top Team House.

«Ради съемок мне пришлось за один день научиться кататься на лонгборде и скутере!» - рассказала Jerry Heil.

Новый клип Jerry Heil: полное видео

Новый клип Jerry Heil: реакция фанатов

Мнения поклонников певицы разделились. Многие оставили положительный отзыв:

«Супер!! Классно и жизненно! Но, я еще ждала вас в леопардовых лосинах», «Веган в костюме хот-дога – это сильно!», «Ааааа, клип просто огонь, столько нативной рекламы уже сто лет не видел», «Крутая работа», «Нравятся ваши тексты. Простые и жизненные!».

Но были и те, кто раскритиковал клип:

«Столько шума над этим клипом, а в итоге – реклама», «Песня – классная, а клип не поняла, одна реклама».

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Автор: Катерина Шварц