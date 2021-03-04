Фанаты исполнительницы в восторге.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, опубликовала часть трека из нового альбома.

Читайте также"Все ужасно": Jerry Heil нарвалась на критику из-за песни "Блогер" на русском языкеРолик исполнительница выпустила в своем Instagram.

«Обещала слить кусок трека из нового альбома! Велком в гайд по френдзоне!»- отметила она в подписи.

Начинается «слитный» кусок трека словами: «Я уж думала, ты гей, лучше был бы геем. Чем я хуже нее?...».

Новая песня Jerry Heil: реакция сети

Фанаты юной звезды активно обсуждают новую песню: «Моя ты талантливая звездочка», «Какая гениальная песня, я в восторге», «Мурашки по коже пошли», «Привет, шиза. С первых слов услышал, что слова зайдут многим, а как говорил Басков, если слова запоминаются, то это лучше всего для песни», «Я получила мега оргазм, прослушав это», «Как говорят: «Гей овер». Если бы ты была не Яной, а Яном – я все равно бы любил тебя! Внегендерная легенда!».

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Автор: УНИАН