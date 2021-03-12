Дружба, смех и смерть: рецензия на фильм "Друзья навсегда" с тремя легендами кино

К этому никто никогда не готов, страшная болезнь врывается всегда неожиданно, круша привычный жизненный уклад. Сегодня ты – на вершине, завтра - в шаге от пропасти. И найдется ли тот, кто способен если не спасти, то искренне утешить и поддержать?

С 11 марта в украинских кинотеатрах в прокат вышел драматический фильм «Друзья навсегда». Тема ленты кажется весьма заезженной, но устоять перед просмотром драмы невозможно, увидев феерический звездный состав.

В основе сюжета фильма - подлинная история репортера Мэтта Тига, потерявшего супругу из-за рака. После ее смерти Мэтт опубликовал в журнале Esquire статью «Друг: Любовь - это недостаточно большое слово».

«Друзья навсегда»: сюжет фильма

Они – счастливая семья, но все рушится в 2012 году, когда они узнают о страшной болезни супруги – раке яичников. Так зритель может наблюдать, как все развивалось, ведь ему показывают 13-летнюю историю брака перспективного талантливого журналиста Мэтта (Кейси Аффлека, звезды «Интерстеллара», «Манчестера у моря») и артистки Николь (в исполнении Дакоты Джонсон, звезды фильма «50 оттенков…»). Видно, что отношения пары наполнены нежностью сначала и преисполнены противоречиями на протяжении всей их истории, случается даже измена со стороны супруги.

На помощь супругам и родителям двоих детей во время онкоборьбы приходит друг-весельчак Дэйн (его сыграл известный по ситкому «Как я встретил вашу маму» и ряду комедий актер Джейсон Сигел). И, кажется, с его приходом в жизнь пары жизнь приобретает несколько иной, более глубокий, смысл.

«Когда один был на грани, второй не позволил ему сломаться», - пишет Мэтт в своих мемуарах, и это – лейтмотив фильма.

Местами сюжет фильма кажется заезженным и прогнозируемым, внимательный зритель может предугадать, что больная раком Николь захочет исполнить многие, даже самые сумасшедшие, желания, зная, что ей осталось недолго.

Игра актеров в ленте «Друзья навсегда»

Несмотря на то, что Дакоту Джонсон мы все уже ассоциируем со звездой эротической драмы «50 оттенков…», в этом фильме она выглядит очень убедительно. Она прекрасно сыграла и парящую в момент влюбленности девушку, и заботливую маму, и борющуюся со страшным недугом женщину.

Самым убедительным в своей роли, конечно же, был Дэйн. Он - прекрасный друг, и после просмотра ленты начинаешь невольно задумываться о том, а кто из твоих друзей способен бросить все и помочь в самую тягостную минуту жизни. А готов ли ты – молодой, успешный, веселый и беззаботный – отказаться от своего «я» и подставить надежное плечо.

Роль мужа онкобольной Николь вышла также весьма многогранной и невыхолощенной, его показывают и нежным любящим супругом, и переживающим семейный кризис мужчиной, и страшным невротиком, неспособным контролировать свои эмоции.

Почему стоит посмотреть фильм «Друзья навсегда»?

Если вы ищете развлекательный или слезливый фильм, вы не по адресу. Эта лента – из совершенно другого «теста». Она вызывает противоречивые чувства, но оставляет очень светлое послевкусие и веру в то, что настоящая крепкая дружба существует.

Вы, несомненно, будете приятно удивлены игрой актеров, которым веришь от начала до конца драмы. Кажется, что здесь каждый проживает свою роль.

И, напоследок, - создатели фильма не ставили целью выдавить слезы из зрителя. Он гласит: великими нас делают не масштабные свершения, а простая человечность и способность сострадать.

«Друзья навсегда »: трейлер

Ольга Робейко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter