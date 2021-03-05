Слова песни написала сама Дорофеева.

Мегапопулярная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) выпустила новую песню под названием "а tebe…".Читайте такжеПродолжение "Диких танцев": Руслана анонсировала новый альбом (видео)

Соответствующее аудио представлено на официальном YouTube-канале артистки.

По словам Дорофеевой, эта композиция - музыкальная стори, открывающая мини-альбом dofamin.

"Случай из a tebe… знаком практически каждой из нас: твои мысли о нём, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена по уши, а ему…pohui. Но ты не жалеешь, что когда-то сказала ему да", - говорится в описании к новой работе Нади.

Распад группы "Время и Стекло": что известно

Украинские артисты Надя Дорофеева и Леша "Позитив" Завгородний подтвердили, что их дуэт "Время и Стекло" прекращает существование.

19 ноября 2020 года экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в сольное плавание под псевдонимом DOROFEEVA. Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit.

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Автор: Ольга Робейко