Девушке не хватило вокального опыта для дальнейшего участия в проекте.

На шоу "Голос страны" выступила внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Доменика. Читайте такжеИзвестная украинская певица пришла на шоу "Голос страны" и покорила всех (фото, видео)

На проекте девушка исполнила песню группы KAZKA "Плакала". По ее словам, дедушка не знал о ее участии в "слепых прослушиваниях".

После исполнения композиции Доменикой к ней не вернулся ни один из звездных тренеров. Они посоветовали 20-летней внучке экс-президента набираться опыта и пробовать свои силы еще.

Звезды также отметили, что волнение сыграло злую шутку с Доменикой.

"Вы красавица! Вы так разволновались, хочется вас обнять и сказать: "Не волнуйтесь, сцена – ваш дом. Это ваше святое место, куда вы приходите, как в храм", - сказала Тина Кароль.

"Голос страны": что известно о шоу

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского тв на канале RTL в 2010 году.

Украина стала одной из двух стран наряду с США, которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.

"Голос страны-11": что получит победитель

Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

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Автор: Ольга Робейко