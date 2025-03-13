Для любителей детективов: ТОП-5 расследований из сериала 'Белый воротничок'

В понедельник, 17 марта, в 21:30 на телеканале УНИАН состоится премьера увлекательного американского детектива "Белый воротничок". Остросюжетный сериал освещает сотрудничество мошенника и агента ФБР, которые вместе расследуют преступления "белых воротничков" - гениев, специализирующихся на финансовых махинациях и подделывающих шедевры живописи. В этой статье мы собрали 5 самых захватывающих расследований Нила Кэффри и Питера Берка на основе отзывов фанатов.

"Жизненные показатели", 1 сезон, 10 серия

Племяннице Джун, владелице квартиры Нила, нужна трансплантация почки, но девушку без предупреждения убирают из списка на получение органа. Во время личной встречи Саманта рассказывает Нилу о благотворительной организации, которая пообещала обеспечить ей трансплантацию за пожертвование в $100,000. Агент подозревает фонд в незаконной деятельности, поэтому они с Питером Берком начинают расследование и выясняют, что речь идет о торговле органами.

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Команда детективов не только идет по следам преступников, но и проникает в их среду. Нил встречается с представительницей организации, выдает себя за врача и пытается получить доверие лидера сети - все для того, чтобы собрать неопровержимые доказательства незаконной торговли органами и осудить преступников.

"По книге", 2 сезон, 4 серия

Моззи - друг Нила и бывший мошенник, который помогает ФБР в расследованиях, - впервые в жизни обращается за помощью к ФБР когда исчезает девушка, которая ему нравится, - официантка Джина. Она оставила серию подсказок с цитатами книг, которые может расшифровать только Моззи. Во время поисков команда понимает, что исчезновение девушки связано с преступником, которого уже давно разыскивает ФБР. Что грозит Джине и агентам, которые ее найдут?

Расследование ведет к неожиданным результатам, поэтому в конце серии зритель изменит мнение относительно истинных мотивов преступления и того, кто в нем жертва.

"Семерка Берка", 2 сезон, 10 серия

Уже упомянутый Моззи едва не погибает от нападения на улице: пуля проходит в нескольких сантиметрах от его сердца. Нил и Питер знают, кто совершил преступление, но не могут доказать вину виновника из-за нехватки улик. И вот, внутри пистолета, из которого стреляли, находят отпечатки пальцев Питера Берка. Агента отстраняют от расследования. Теперь ответственность за поиск преступника и восстановление репутации Питера ложится на Нила, который, вместе с командой, пытается выяснить правду. Смогут ли они решить эту сложную головоломку?

"Контрольный пакет акций" 5 сезон, 4 серия

Смущенный мужчина приходит в Бюро с пакетом денег и признается, что украл 2 миллиона долларов из банковского хранилища. После визита в ФБР он сразу отправляется в свою психиатрину - это настораживает Нила и Питера. Кроме того, банк отрицает кражу и пытается скрыть всю информацию, которая касается дела. Агенты оказываются в ситуации, когда необходимо раскрыть преступление, где жертва и виновник играют на одной стороне.

Дело осложняет привычка Нила входить в личный контакт с подозреваемыми, ведь на этот раз он попадает в ловушку и теряет часть воспоминаний. Удастся ли ФБР восстановить память Нила и справедливость и куда в конце концов исчезнут деньги?

"Ни одного доброго поступка", 5 сезон, 9 серия

Питер Берк берется за расследование старого дела о краже золотых монет, а Нил всячески препятствует ему, ведь сам был причастен к этому преступлению. Он, вместе с бывшими коллегами по ремеслу, пытается замести следы, но не все идет по плану. В ходе расследования Питер выясняет, что Нил подкупил прокурора уже во время сотрудничества с ФБР и, что хуже всего, сделал это для спасения самого Питера Берка. Преступление представляет угрозу для репутации и свободы обоих. Как изменятся отношения Нила и Питера после стольких лет совместной работы, дружбы и лжи?

Узнать развязку этих и других культовых историй вы сможете совсем скоро. Не пропустите возвращение детективного телесериала "Белый воротничок" с понедельника, 17 марта, по будням в 21:30 на телеканале УНИАН.

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