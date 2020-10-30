Стриминговый сервис Netflix снимет документальный мини-сериал о семье Дэвида и Виктории Бекхэм.
Читайте такжеВиктория Бекхэм поделилась образом-фаворитом за 122 тысячи гривень (фото)Как пишет Variety, в эпизоды войдут архивные записи семейных торжеств и даже кадры из британского таблоида The Sun с первых свиданий Дэвида и Виктории Бэкхем.
Отмечается, что Бекхэмы уже подписали контракт со стриминговым сервисом Netflix на сумму 20 миллионов долларов, а также подключили семейный кинопродакшен Studio 99.
Сериал планируют выпустить уже следующим летом.
По информации Vogue, в архивные кадры попало все: от старых видеозаписей с дней рождения и празднований Рождества до первых свиданий пары. Покажут и чем занимается Дэвид Бекхэм сегодня.
Как известно, Дэвид и Виктория Бэкхем познакомились на вечеринке после футбольного матча в 1997 году.
Через два года состоялась свадьба, а за несколько месяцев до нее родился их первый сын Бруклин.
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