О звездной паре снимут документальный мини-сериал.

Стриминговый сервис Netflix снимет документальный мини-сериал о семье Дэвида и Виктории Бекхэм.

Читайте такжеВиктория Бекхэм поделилась образом-фаворитом за 122 тысячи гривень (фото)Как пишет Variety, в эпизоды войдут архивные записи семейных торжеств и даже кадры из британского таблоида The Sun с первых свиданий Дэвида и Виктории Бэкхем.

Отмечается, что Бекхэмы уже подписали контракт со стриминговым сервисом Netflix на сумму 20 миллионов долларов, а также подключили семейный кинопродакшен Studio 99.

Сериал планируют выпустить уже следующим летом.

По информации Vogue, в архивные кадры попало все: от старых видеозаписей с дней рождения и празднований Рождества до первых свиданий пары. Покажут и чем занимается Дэвид Бекхэм сегодня.

Как известно, Дэвид и Виктория Бэкхем познакомились на вечеринке после футбольного матча в 1997 году.

Через два года состоялась свадьба, а за несколько месяцев до нее родился их первый сын Бруклин.

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Автор: Катерина Шварц