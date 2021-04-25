Новое видео артиста трогает до слез и нынешних старшеклассников, и тех, кто уже не первый год как попрощался со школьной скамьей. Сценарий работы рассказывает историю настоящей дружбы, первой любви и первого поцелуя.
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Для главной роли в клипе Денису Реконвальду пришлось омолодиться: артист сбрил бороду, примерил школьную форму и перевоплотился в ученика выпускного класса.
Свою новую песню, которая вышла сразу в двух версиях: на украинском и русском, и клип на нее певец посвящает выпускникам, а также всем, у кого первая любовь и первый поцелуй случились в школьные времена. Как и в клипе, первый поцелуй артиста произошел за игрой «в бутылочку». Во время съемок Денис Реконвальд с ностальгией вспомнил об этом:
«Мой первый поцелуй случился в классе седьмом-восьмом за игрой «в бутылочку». Девушка была старшеклассницей, а вы понимаете, что это значило в то время! Я весь дрожал, очень переживал! Но, запомнил этот момент на всю жизнь.»
Кадры видео с капсулой времени, в которую герои помещали знаковые для них вещи и сообщения, были экранизированы из воспоминаний артиста.
"На рассвете в выпускном классе мы с друзьями закапывали в коробке записки-мечты и пожелания. Спустя время мы так и не нашли эту коробку, но, я помню, что все мои желания оттуда сбылись, - рассказывает Денис. - Всегда нужно мечтать и ставить цели. Приложив усилия, может сразу, а может с годами, они обязательно станут реальностью. Моя капсула в будущее - этому пример".
Режиссером видео выступила Катерина Лесык. В комментариях под клипом зрители делятся своими школьными воспоминаниями и ностальгируют по школьным приключениям. Многие отмечают, что видео переносит их в тинейджерские воспоминания, и от него становится тепло на душе.
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