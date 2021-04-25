Фотосессия в школьном спортзале, выпускной вальс и первый поцелуй с одноклассницей: Денис Реконвальд презентовал трогательный клип «Первый поцелуй» с ностальгией по школе.

Новое видео артиста трогает до слез и нынешних старшеклассников, и тех, кто уже не первый год как попрощался со школьной скамьей. Сценарий работы рассказывает историю настоящей дружбы, первой любви и первого поцелуя.

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Для главной роли в клипе Денису Реконвальду пришлось омолодиться: артист сбрил бороду, примерил школьную форму и перевоплотился в ученика выпускного класса.

Свою новую песню, которая вышла сразу в двух версиях: на украинском и русском, и клип на нее певец посвящает выпускникам, а также всем, у кого первая любовь и первый поцелуй случились в школьные времена. Как и в клипе, первый поцелуй артиста произошел за игрой «в бутылочку». Во время съемок Денис Реконвальд с ностальгией вспомнил об этом:

«Мой первый поцелуй случился в классе седьмом-восьмом за игрой «в бутылочку». Девушка была старшеклассницей, а вы понимаете, что это значило в то время! Я весь дрожал, очень переживал! Но, запомнил этот момент на всю жизнь.»

Кадры видео с капсулой времени, в которую герои помещали знаковые для них вещи и сообщения, были экранизированы из воспоминаний артиста.

"На рассвете в выпускном классе мы с друзьями закапывали в коробке записки-мечты и пожелания. Спустя время мы так и не нашли эту коробку, но, я помню, что все мои желания оттуда сбылись, - рассказывает Денис. - Всегда нужно мечтать и ставить цели. Приложив усилия, может сразу, а может с годами, они обязательно станут реальностью. Моя капсула в будущее - этому пример".

Режиссером видео выступила Катерина Лесык. В комментариях под клипом зрители делятся своими школьными воспоминаниями и ностальгируют по школьным приключениям. Многие отмечают, что видео переносит их в тинейджерские воспоминания, и от него становится тепло на душе.

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Автор: Диана Могилевич