9 мая экраны телевизоров станут черно-белыми.

О военных действиях снято множество фильмов, которые можно посмотреть не только по телевизору, но и онлайн.

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УНИАН собрал лучшие фильмы, приуроченные к 9 мая.

В бой идут одни "старики"

Знаменитый режиссер Леонид Быков снял картину о летчиках истребительного авиационного полка. Он представил их как бесстрашных и в то же время веселых людей.

Летят журавли

Этот фильм рассказывает о жизни Вероники и Бориса, которых разлучила война. Уже с самого начала фильма предательски наворачиваются слезы. К слову, картина "Летят журавли" получила "Золотую пальмовую ветвь".

А зори здесь тихие

Согласно сюжету, еще вчерашние школьницы оказались посланными на верную смерть. В бою с немецкими диверсантами у них не было шанса выжить.

Двадцать дней без войны

Главную роль в фильме сыграл культовый актер Юрий Никулин. Он сыграл человека, которому некомфортно находится в мирном городе, в то время как совсем рядом идет война.

Список Шиндлера

Это драма об Оскаре Шиндлере, члене нацистской партии. Во время Второй мировой войны он спас почти 1200 евреев. За этот фильм режиссер Стивен Спилберг получил "Оскар".

Спасти рядового Райана

Еще один фильм Стивена Спилберга стал культовым. Очередной "Оскар" он получил как лучший режиссер. Фильм рассказывает о четырех братьях, трое из которых погибли на войне. Чтобы смягчить удар для их матери, командование приказало разыскать четвертого брата и доставить его домой. Но все оказалось не так просто.

Жизнь прекрасна

Этот фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля, а также взял несколько статуэток "Оскар" в разных номинациях. Согласно сюжету, во время Второй Мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. Жена, итальянка, добровольно последовала вслед за ними. Действия разворачиваются так, что отцу придется спасать своего сына.

Подводная лодка

Фильм рассказывает о седьмом боевом походе немецкой подводной лодки U-96 во время Второй мировой войны.

Баллада о солдате

Молодой солдат Алеша Скворцов подбивает два немецких танка. В качестве награды он просит не орден, а поездку домой к маме. Но его путь оказался совсем не прост.

Иди и смотри

В центре сюжета оказался белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика.

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Автор: Диана Могилевич