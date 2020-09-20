Режиссер "Черной вдовы" Кейт Шортланд и исполнительница одной из ролей Флоренс Пью рассказали, что этот фильм очень мощный.

Он рассказывает о жестоком обращении с женщинами, передает TotalFilm.

Это единственный персонаж без сверхспособностей. В этом мы и видим ее силу, потому что ей всегда надо выкладываться по полной, чтобы выбраться из плохих ситуаций. И мы действительно ставим ее в различные сложные ситуации. Наташа похожа на Кларису в исполнении Джоди Фостер из "Молчания ягнят". Когда она держит пистолет, он трясется, но внутри она жесткая и выносливая. Я хотела передать эти качества персонажу. Когда вы смотрите на нее в различных ситуациях, вы не просто хотите увидеть, что она из них выберется, вы хотите увидеть ее твердость и решимость. И мы это сделали", - сказала Шортланд.

Исполнительница роли Елены Беловой Флоренс Пью также рассказала, что фильм расскажет о жестоком обращении с женщинами. О том, как им делают гистерэктомию (удаление матки с сохранением шейки матки, - УНИАН).

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Автор: УНИАН