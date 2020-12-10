Пфайффер сообщила, что съемки третьего фильма должны стартовать весной 2021 года.

Актриса Мишель Пфайффер сыграет в картине Marvel под названием "Человек-муравей 3".

Читайте такжеДжон Дэвид Вашингтон хотел бы сыграть в "Фантастической четверке" MarvelВ частности, на подкасте Ladies First With Laura Brown Мишель Пфайффер, исполнившая роль Джанет ван Дайн - первой Осы и экранной жены героя Майкла Дугласа, подтвердила свое возвращение в проект.

"Я должна сниматься в "Человеке-муравье", третьем", - сказала Пфайффер в ответ на вопрос, чем она собирается заниматься в ближайшее время.

Кроме того, Пфайффер сообщила, что съемки третьего фильма должны стартовать весной 2021 года, передает 112.ua.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Премьера "Человека-муравья 3" запланирована на 2022 год.

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Автор: УНИАН