В этом году церемония вручения "Оскара" пройдет с карантинными ограничениями.

В 2021 году пройдет ежегодная церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". Каждый год весь мир следит за грандиозным шоу вручения премии, однако с наступлением пандемии коронавируса формат церемонии изменился. УНИАН расскажет, как пройдет вручение "Оскаров" в этом году, когда объявят номинантов кинопремии и чего ожидать от церемонии любителям кино.

Когда пройдет вручение премий

Первоначально вручить "Оскары" должны были 28 февраля, однако из-за коронавируса дату перенесли на 25 апреля 2021 года.

Вместе с днем вручения изменятся и другие даты, связанные с премией. Отбирать фильмы на номинацию "Оскара" будут до 28 февраля. Картины, выпущенные до этой даты, смогут претендовать на награду. В прошлых годах в отбор попадали фильмы, выпущенные до 31 декабря.

Номинанты на премию "Оскар" 2021

Все выпущенные киноленты проходят отбор и формируют шорт-лист. В шорт-листе в каждой из 23 номинаций назвут по 15 картин, что отвечают всем правилам Оскара. Шорт-лист 2021 года был назван 9 февраля. Украинских фильмов в нем не оказалось. Из этого списка 15 марта назовут по 5 номинантов из каждой категории, которые будут бороться за статуэтку.

В 2021 году формат отбора номинантов изменился. Из-за пандемии Академия киноискусств разрешила учавствовать в борьбе за премию фильмам и сериалам, которые не выходили на большие экраны, а демонстрировались онлайн. Однако эти ленты должны иметь запланированный показ в крупных кинотеатрах.

Как пройдет церемония вручения

Церемония традиционно проводится в калифорнийском кинотеатре Dolby. В большом зале собираются номинанты и их коллеги. Перед мероприятием также проведут традиционную красную дорожку, но с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Мероприятие будут транслировать в Интернете, где его сможет посмотреть каждый желающий. В 225 странах мира будет проходить трансляция церемонии. Украинцы также смогут посмотреть вручение онлайн.

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Автор: Екатерина Пулатова