На съемочной площадке выявили четыре случая COVID-19.

Производство второго сезона сериала «Ведьмак» от Netflix приостановлено, поскольку у нескольких членов съемочной группы диагностировали COVID-19.

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Как сообщает DTF, об этом со ссылкой на источники сообщили сразу несколько западных СМИ. По имеющимся данным, на съемочной площадке выявили четыре случая коронавируса. В Netflix приняли решение изолировать участников съёмок.

Всех участников съемочного процесса заставят сдать тест на коронавирус. Тем не менее, у основного актерского состава заболевание пока не выявили.

Отмечается, что это уже вторая приостановка съемок второго сезона. Весной производство сериала прекратили, поскольку COVID-19 диагностировали у Кристофера Хивью – исполнителя роли Нивеллена.

Второй сезон «Ведьмака»: когда выйдет

Съемки второго сезона стартовали 12 февраля. Если бы не приостановка работы из-за коронавируса, они бы завершились в августе.

До пандемии над «Ведьмаком» успели поработать всего один месяц из планируемых четырех с половиной. В августе съемки были возобновлены.

Предположительно, второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix в 2021 году. Пока неясно, как на дату выхода повлияет второй срыв съемок.

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Автор: Дмитрий Захаров