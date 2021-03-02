Комедийный боевик "Boss Level: Спасти бывшую" появится в украинских кинотеатрах с 4 марта.

Вышел финальный трейлер фантастической экшн-комедии "Boss Level: Спасти бывшую" от режиссера Джо Карнахана (Команда А, Козырные тузы, Серый, Драйвер на ночь) с Фрэнком Грилло (Первый мститель: Другая война, Мстители: Завершение, Серый, Судна ночь 2), Наоми Уоттс (две номинации на премию "Оскар"; Бердмен, франшиза Дивергент, Кинг Конг, Порок на экспорт) и Мэлом Гибсоном (две премии "Оскар"; Храброе сердце, франшиза Смертельное оружие, Чего хотят женщины, Кто в доме папа 2) в главных ролях.

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Также в фильме ключевые роли сыграли Мишель Йео (Стражи Галактики 2, Счастливого Рождества, Безумно богатые азиаты, Мемуары гейши), Аннабелль Уоллис (Мумия, Король Артур: Легенда меча, Ты квач!, Острые козырьки) и Кен Жонг (Трансформеры 3, Безумно богатые азиаты, франшиза Похмелье).

По сюжету фильма, отставной спецназовец Рой Палвер (Фрэнк Грилло) с непростой личной жизнью и убийственным чувством юмора застрял во временной петле в самый неудачный момент жизни - в день собственной смерти. Но когда он узнает, что туда его отправил могучий Вентор (Мел Гибсон) - босс его бывшей возлюбленной Джеммы (Наоми Уоттс), и самое главное - что любовь всей его жизни все еще можно спасти, - герой использует все свои "150+" шансов, чтобы исправить ситуацию раз и навсегда. Но дойти до уровня босса - не самая легкая задача, рассказывает пресс-служба "Вольга Украина".

Комедийный боевик "Boss Level: Спасти бывшую" появится в украинских кинотеатрах с 4 марта. УНИАН уже побывал на допремьерном показе фильма и вскоре поделится с вами своими впечатлениями в нашем еженедельном обзоре. Краткое резюме: Boss Level - это отличный вариант для тех, кто соскучился по зрелищным боевикам с харизматичным главным героем.

Интересные факты о фильме "Boss Level: спасти бывшую":

Сначала сценарий будущего фильма "Boss Level: Спасти бывшую" назывался "Континуум", авторами которого выступили братья Крис и Эдди Бори. Режиссер Джо Карнахан, сам будучи также опытным писателем, переписал сценарий, сделав его более комедийным и добавив "игровой элемент", по собственным словам, чтобы избежать параллелей с "На грани будущего".

Это второй совместный фильм Джо Карнахана с Фрэнком Грилло после триллера "The Grey" 2011 года. В целом, Карнахан пригласил на роли именно тех актеров, под которых писал сценарий, что сам он счел "очень редкой удачей".

Австралийские суперзвезды Наоми Уоттс и Мел Гибсон впервые встретились в одном фильме именно благодаря фантастической комедии "Boss Level: Спасти бывшую".

Джо - сына героев Фрэнка Грилло и Наоми Уоттс - сыграл родной сын исполнителя главной роли Рио Грилло.

"Boss Level: спасти бывшую" снимался в новой голливудской "кузнице блокбастеров" в городе Атланта, Джорджия. Изначально фильм планировался к прокату в 2020 году, но из-за пандемии премьера была перенесена на первый квартал 2021 года.

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Автор: Марина Григоренко