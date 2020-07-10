Ударник Queen поделился мыслями о сиквеле "Богемной рапсодии"

Тейлор отметил, что съемки продолжения очень маловероятны

Один из основателей культовой группы Queen, ударник Роджер Тейлор, который также выступил консультантом съемочной группы фильма "Богемная рапсодия", в интервью Express.co.uk рассказал, стоит ли ждать сиквела байопика.

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Даже учитывая огромный успех картины о Фредди Меркьюри, получившей "Оскар", Тейлор утверждает, что съемки продолжения очень маловероятны, передает 112.ua.

"Сейчас я не хочу видеть это. Я не думаю, что это очень хорошая идея. Не думаю, что, если что-то было успешным, нужно обязательно снимать вторую часть. Считаю, что это сработало так только один раз, например, как это было с "Крестным отцом", - подчеркнул Тейлор.

Фильм "Богемная рапсодия" занял второе место в списке самых популярных музыкальных биографий. Также байопик стал триумфатором "Золотого глобуса - 2019".

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