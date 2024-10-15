13 октября на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ появилось продолжение популярной сериальной истории об украинском агробизнесмене Терентии Пузыре - фильм "Хозяин 2. На своей земле". Что думают актеры и создатели о своей новой киноработе

Пьеса "Хозяин" Ивана Карпенко-Карого едва ли не чаще всего показывается в украинских театрах: как в классическом виде, так и в современных интерпретациях. Это говорит о том, что она соткана из вечных тем - жажда денег, махинации ради обогащения, конфликт между родителями и детьми, а также искренняя любовь, восстановление справедливости и честность.

В 2023 году на Киевстар ТВ появилась современная адаптация классики от режиссера Тараса Ткаченко и "Основа Фильм Продакшн" - мини-сериал "Хозяин". Идея сценаристки и креативного продюсера Валентины Руденко об украинском бизнесмене-аграрии Терентии Пузыре получила популярность среди зрителей платформы кино и телевидения, хотя сначала фильм должен был выйти в эфир на телеканале 1+1 Украина (тогда - 1+1, ред). Полномасштабное вторжение внесло свои коррективы, вспоминает Валентина Руденко:

"Работу над первым "Хозяином" мы закончили 23 февраля 2022 года. В 00:00 мы его отдали 1+1 Украина как заказчику. А через три или четыре часа началась война. Это для нас был очень драматический рубикон", - рассказывает автор идеи и креативный продюсер.

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Уже позже, в 2023 году, сериал таки показали на телевидении на День Независимости Украины. Учитывая успех кинопродукта, история жадного украинского агрария получила свое продолжение. В этом году, 13 октября, на телеканале 1+1 Украина состоялась телевизионная премьера фильма "Хозяин 2. На своей земле", а также лента в этот же день пополнила фильмотеку Киевстар ТВ.

"Когда мы снимали первого "Хозяина", то и не думали, что будет продолжение, ведь это была адаптация бесценной украинской классики - пьесы "Хозяин" Ивана Карповича Карпенко-Карого. Мы думали, что остановимся на сериале", - делится Валентина Руденко.

Идея сюжета фильма появилась у сценаристки и креативного продюсера, когда она узнала, какое яростное сопротивление российскому нашествию оказывали украинские аграрии.

"Они боролись за землю, они боролись за зерно, они боролись за свое зерно, они боролись за все то, что у них нагло забрали, и отправили в Россию. Потому что первые вот эти грабежи, они произошли именно тогда. И это меня настолько удивило, что мы подумали: "А может нам сделать об этом кино?". Мы представили, как наш герой Терентий Гаврилович Пузырь тоже попал во всю эту историю. Наверное, у него тоже была какая-то реакция на это все. Интересно, а какая? Как он себя будет вести, какая же будет трансформация этого образа и характера? Он человек настолько конфликтный, что у него нет взаимопонимания ни с кем, он "гребет под себя". Поэтому интересно было, как он будет вести себя в этой ситуации, имея много земли, большое хозяйство", - комментирует Руденко.

С Валентиной Руденко над сценарием фильма работали Тарас Антипович и Тарас Ткаченко - он же режиссер. Также среди создателей фильма были режиссер Заза Буадзе и продюсеры "Основа Фильм Продакшн" - Татьяна Куц и Виктория Горенштейн. "Хозяин 2. На своей земле" был создан при поддержке Агентства США по международному развитию USAID. На этапе постпродакшн к проекту присоединились БФ "МХП - Обществу".

Хозяина Терентия Пузыря снова сыграл Богдан Бенюк. Актер говорит, что его персонаж на протяжении всего фильма претерпевает значительные трансформации. По сюжету с началом полномасштабного вторжения его село оккупируют россияне, а с ним - и фирму агрария-бизнесмена. Они дерзко разворовывают технику, а зерно отправляют в Россию. Хуже всего происходит с его односельчанами - многих забирают "на подвал". Именно это становится катализатором изменений в персонаже.

"Раньше все говорили, что Пузырь - это мироед, а тут, оказывается, он готов пойти на благородные поступки. Как говорят, прошлое из биографии никогда не стереть. Ты тянешь тот паровоз, который с тобой был. Но что чрезвычайно важно - это очищение, которое в будущем ждет тебя. Вот это очищение приходит с катаклизмами, через которые проходит мой персонаж Пузырь в фильме", - рассказывает Богдан Бенюк.

По его словам, эта история самопожертвования взята фактически из реальной жизни украинцев, потому что отряды самообороны, которые были созданы в начале войны, в подавляющем большинстве поддерживались людьми, у которых были деньги и своя земля.

"Аграрии обеспечивали блокпосты, поддерживали отряды едой, одеждой, оружием. Вот этот момент, когда земледельцы вдруг покинули свою работу и в 2022 году сделали такой большой шаг в создании новой армии в Украине, очень важен", - поделился актер.

Автор идеи и креативный продюсер Валентина Руденко добавляет, что после написания сценария творческая команда случайно узнала историю одного агрария из Киевской области. На его хозяйстве остановились оккупанты и сформировали там военную базу. Для того, чтобы ее уничтожить, он полностью взорвал свое хозяйство.

Тему отцов и детей в фильме также развили: отношения между Терентием Пузырем и его дочерью Соней меняются.

Известных из сериала Хозяин персонажей - Зозулю и Томагавку - в фильме сыграли Виктор Жданов и Ольга Сумская.

Зритель, который смотрел сериал "Хозяин", уже знаком с агропредпринимателем Зозулей - трудолюбивым, человечным и заботливым. По своей сути этот персонаж очень близок украинцам.

"Все агропредприниматели, которые работали с землей, пошли защищать эту свою землю. Так что, мне кажется, что однозначно многие украинцы могут себя узнать в персонаже", - рассказал Виктор Жданов.

Тема земли и ее защиты всегда актуальна, отмечает актер.

"Земля и люди на земле - они всегда актуальны. Это то, что тебя кормит, что тебя формирует. Ты ее строишь, ты ее засеваешь, ты с нее собираешь. Вся жизнь проходит на земле. Земля - это жизнь, поэтому она будет актуальна всегда. И это наши корни, это наша история. Земля все равно остается центром всего. Люди привязываются к земле так же как и в те времена", - поделился Жданов.

Актриса Ольга Сумская, которая на экране воплотила образ продавщицы сельского магазина Томагавки рассказывает, что события сериала в большей степени отражают реальные события во время вторжения.

"Мы можем только догадываться о тех пытках, которые пережили люди в селах. И как раз такая активная община, в которую входит моя героиня, боролась за свои права. Даже во время таких экстремальных событий характер Томагавки остается таким, как был. Для составления ее образа, я брала эти краски характера от народа, с которым я общалась непосредственно здесь, в этом реальном сельском магазине, где мы снимали. Томагавка как раз-таки народная героиня, которая мне очень нравится, потому что она характерная, сильная, волевая. Она такая несокрушимая, как все мы украинцы, которые объединились против этой страшной орды", - рассказала о своей героине Ольга Сумская.

Актриса отметила, что была счастлива наконец-то оказаться на съемочной площадке от начала полномасштабного вторжения.

"Сегодня кино - это лекарство от отчаяния, от состояния стресса, в котором находятся наши украинцы. И мы не имеем права совсем отказываться от кинопроизводства. А вот качество, жанровость, содержание - это уже дело сценаристов, продюсеров", - прокомментировала Сумская.

На вопрос, может ли быть продолжение этой истории, как автор идеи, креативный продюсер Валентина Руденко, так и актеры отвечают скорее положительно, однако все зависит от финансирования.

"Люди ждут "Хозяина". Потому что тема земли она же вечная. И она всегда будет актуальна. Как и тема украинских аграриев, призвание которых - сохранить украинскую землю", - прокомментировала Ольга Сумская.

Посмотреть фильм "Хозяин 2. На своей земле" можно на Киевстар ТВ.

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