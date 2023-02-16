Вышел украинский трейлер комедийного байопика "Банк Дэйва" (Bank of Dave), который рассказывает реальную историю обычного бизнесмена Дэйва Фишвика, который благодаря своим талантам стал миллионером.
Как сообщает пресс-служба Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 30 марта 2023 года.
В центре сюжета фильма – селф-мейд миллионер Дэйв Фишвик, который задумал открыть "народный банк" в Британии, где снобы-финансисты не выдавали новую банковскую лицензию в течение целых 150 лет. На пути к мечте Дэйву придется сделать несколько важных выборов: сломать систему или улучшить ее, выбрать любовь или карьеру, а нужно ли вообще делать такой выбор?
Режиссером ленты выступил Крис Фоггин, который до этого снял комедии "Друзья рыбака", "Влюбленные дети", детективные шоу "Следы" и "Вера", а также короткий метр "Запрос в друзья ждет подтверждения" с Джуди Денч.
На главную роль Дэйва Фишвика пригласили известного британского актера Рори Киннира, двукратного обладателя театральной премии Лоуренса Оливье и кинопремии "Спутник", известного по ролям в блокбастерах "Квант милосердия" и "007: Координаты "Скайфол", а также сериалах "Черное зеркало" и "Пустая корона".
"История Дэйва меня покорила. Мне захотелось разобраться, что именно стояло за его упорством и решимостью. Что было у него на душе, откуда он брал энергию для борьбы? И знал ли он, что его борьба приведет к успеху? Это то, что мне было близко, когда я впервые услышал историю своего героя", – рассказал Киннир.
Актер не только прочитал автобиографическую книгу Дэйва, ставшую бестселлером, но и познакомился со своим героем: побывал у него дома, увидел его семью и пришел в тот самый банк, который основал Фишвик.
Также в фильме снялись Джоэл Фрай ("Круэлла", сериал "Игра престолов"), Фиби Дайневор ("Бриджертоны") и Хью Бонневилль ("Приключения Паддингтона", "Аббатство Даунтон"), который выступил в роли антагониста Дэйва.
Кроме того, в ленте засветилась известная рок-группа Def Leppard: по сюжету, музыканты помогают герою собрать нужную сумму денег. В реальности это любимая группа самого Дэйва Фишвика.