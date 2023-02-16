В украинский прокат фильм "Банк Дэйва" выйдет 30 марта 2023 года.

Вышел украинский трейлер комедийного байопика "Банк Дэйва" (Bank of Dave), который рассказывает реальную историю обычного бизнесмена Дэйва Фишвика, который благодаря своим талантам стал миллионером.

Как сообщает пресс-служба Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 30 марта 2023 года.

В центре сюжета фильма – селф-мейд миллионер Дэйв Фишвик, который задумал открыть "народный банк" в Британии, где снобы-финансисты не выдавали новую банковскую лицензию в течение целых 150 лет. На пути к мечте Дэйву придется сделать несколько важных выборов: сломать систему или улучшить ее, выбрать любовь или карьеру, а нужно ли вообще делать такой выбор?

Режиссером ленты выступил Крис Фоггин, который до этого снял комедии "Друзья рыбака", "Влюбленные дети", детективные шоу "Следы" и "Вера", а также короткий метр "Запрос в друзья ждет подтверждения" с Джуди Денч.

На главную роль Дэйва Фишвика пригласили известного британского актера Рори Киннира, двукратного обладателя театральной премии Лоуренса Оливье и кинопремии "Спутник", известного по ролям в блокбастерах "Квант милосердия" и "007: Координаты "Скайфол", а также сериалах "Черное зеркало" и "Пустая корона".

"История Дэйва меня покорила. Мне захотелось разобраться, что именно стояло за его упорством и решимостью. Что было у него на душе, откуда он брал энергию для борьбы? И знал ли он, что его борьба приведет к успеху? Это то, что мне было близко, когда я впервые услышал историю своего героя", – рассказал Киннир.

Актер не только прочитал автобиографическую книгу Дэйва, ставшую бестселлером, но и познакомился со своим героем: побывал у него дома, увидел его семью и пришел в тот самый банк, который основал Фишвик.

Также в фильме снялись Джоэл Фрай ("Круэлла", сериал "Игра престолов"), Фиби Дайневор ("Бриджертоны") и Хью Бонневилль ("Приключения Паддингтона", "Аббатство Даунтон"), который выступил в роли антагониста Дэйва.

Кроме того, в ленте засветилась известная рок-группа Def Leppard: по сюжету, музыканты помогают герою собрать нужную сумму денег. В реальности это любимая группа самого Дэйва Фишвика.

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