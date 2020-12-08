Режиссер выразил надежду, что к работе над фильмом присоединится съемочная команда сериала.

Режиссер сериала «Ход королевы» (другое название «Ферзевый гамбит») Скотт Фрэнк планирует снять экранизацию романа Владимира Набокова «Камера обскура» (на Западе больше известен под названием «Смех в темноте») с Аней Тейлор-Джой в главной роли.

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«Это будет очень порочный, но замечательный триллер», – отметил режиссер.

По его словам, он собирается сделать картину выдержанной в стилистике нуара, а также создать «фильм в фильме».

Скотт Фрэнк выразил надежду, что съемочная команда «Хода королевы» также присоединится к нему в работе над фильмом.

«Камера обскура» Набокова: что известно о книге

Роман рассказывает историю о влиятельном искусствоведе средних лет Альберте Альбиносе, который оставляет свою семью ради связи с амбициозной 17-летней актрисой и моделью по имени Марго Питерс.

Девушка проявляет меркантильный интерес к герою. Манипулируя Альбертом, она начинает прокладывать путь к собственной славе и достатку.

Сам Набоков не любил этот роман и называл его своей худшей (но прибыльной) книгой.

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Автор: Катерина Шварц