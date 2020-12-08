Режиссер сериала «Ход королевы» (другое название «Ферзевый гамбит») Скотт Фрэнк планирует снять экранизацию романа Владимира Набокова «Камера обскура» (на Западе больше известен под названием «Смех в темноте») с Аней Тейлор-Джой в главной роли.
Читайте такжеСериал "Ход королевы" спровоцировал всплеск интереса к шахматам по всему миру – CNNОб этом он сообщил подкасту The Watch, пишет Esquire.
«Это будет очень порочный, но замечательный триллер», – отметил режиссер.
По его словам, он собирается сделать картину выдержанной в стилистике нуара, а также создать «фильм в фильме».
Скотт Фрэнк выразил надежду, что съемочная команда «Хода королевы» также присоединится к нему в работе над фильмом.
«Камера обскура» Набокова: что известно о книге
- Роман рассказывает историю о влиятельном искусствоведе средних лет Альберте Альбиносе, который оставляет свою семью ради связи с амбициозной 17-летней актрисой и моделью по имени Марго Питерс.
- Девушка проявляет меркантильный интерес к герою. Манипулируя Альбертом, она начинает прокладывать путь к собственной славе и достатку.
- Сам Набоков не любил этот роман и называл его своей худшей (но прибыльной) книгой.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram