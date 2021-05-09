В подборке УНИАН - самые честные, но и пугающие фильмы о войне.

9 мая отмечают День Победы. В честь такого значимого праздника мы собрали лучшие антивоенные фильмы, которые еще раз покажут, насколько беспощадна война и ее последствия, и как она бесповоротно меняет мир, жизнь людей и самих людей.

Цельнометаллическая оболочка

Это фильм Стэнли Кубрика о войне во Вьетнаме. В1988 году фильм номинировался на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий. Согласно сюжету, новобранцы прибывают на учебную базу морской пехоты Пэррис-Айленд, где им предстоит восьминедельный курс начальной боевой подготовки. Жестокий строевой инструктор, сержант Хартман, сразу подвергает новобранцев суровому унизительному обращению.

Список Шиндлера

То ли лучшая, то ли самая известная (а, может быть, всё вместе) лента великого Спилберга о буднях нацистского концлагеря. С будничным показом всех его зверств, как идеология способна стремительно расчеловечивать людей и как, вопреки ей, окружению, под угрозой потери личного комфорта, свободы и даже жизни можно оставаться человеком.

Жизнь прекрасна

Победитель Канского фестиваля, оскароносная пронзительная лента о том, как отец, запертый с маленьким сыном в концлагере, делает все для того, чтобы спасти ребенка от ужасов происходящего и рассказывает, что окружающая их чудовищная действительность - просто масштабная игра, главный приз в которой - настоящий танк. И достанется он тому мальчику, который не попадется на глаза охранникам концлагеря.

Военно-полевой госпиталь

"Военно-полевой госпиталь" признан многими критиками как один из самых ярких антивоенных и антиавторитарных фильмов в современной истории Голливуда. Фильм повествует о жизни полевого госпиталя в условиях корейской войны.

Кролик Джоджо

Согласно сюжету, у 10-летнего Йоханнеса Бетслера есть воображаемый друг Адольф Гитлер. Мальчик решает отправиться на выходные в военно-патриотический лагерь, где, не решившись убить кролика, получает прозвище Кролик Джоджо.

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Автор: Диана Могилевич