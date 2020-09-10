Украинская рэперша Alyona Alyona выпустила клип на новую песню "Сумно". Главную роль в нем сыграла девушка Настя, которую избили в поезде Мариуполь-Киев.

"Никто ни при каких обстоятельствах не имеет права совершать насилие над кем-либо. Большинство боялись говорить о физических расправах над собой. Поэтому для меня большим поступком является согласие Анастасии принять участие в съемках, потому что она как никто понимает смысл моего текста. Она не молчала! И я призываю каждого человека, который пережил насилие над собой или стал его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена - это уже большое достижение ", - отмечает певица.