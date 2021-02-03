По словам 76-летней актрисы Лидии Франко, она пережила "ужасный опыт" работы в проекте.

Португальская актриса Лидия Франко обвинила звезду «Девочек» и «Брачной истории» Адама Драйвера в нападении во время съемок фильма «Человек, который убил Дон Кихота».

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По словам 76-летней актрисы, она пережила «ужасный опыт» работы в проекте из-за Драйвера. Франко утверждает, что американский актер во время съемок вел себя высокомерно, просил съемочную группу покидать площадку во время репетиций. Драйвер, как говорит португалка, также требовал от статистов не смотреть ему в глаза, угрожая увольнением, и даже включил эти требования в свой контракт.

Кроме того, Франко пожаловалась, что однажды Драйвер напал на нее. По ее словам, это произошло во время съемок сцены, но не имело отношения к самой сцене.

Франко рассказала, что создатели фильма не могли применить никаких санкций к Драйверу из-за условий контракта, а вместо этого предложили покинуть проект ей самой. Однако актриса отказалась и продолжила сниматься в картине.

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Автор: УНИАН