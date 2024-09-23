23 сентября на телеканале 2+2 премьера комедийного детектива 'Ворон и Воробьев'

Главных героев сыграли Владимир Ращук и Ярослав Шахторин.

С 23 сентября телеканал 2+2 начинает премьерный показ 16-серийного комедийного детектива "Ворон и Воробьев", который будет выходить с понедельника по четверг в 20:15.

Это история о приключениях двух частных детективов с несовместимыми характерами и совершенно разными методами расследования - Андрея Воробьева и Петра Воронцова. Расследуя запутанное дело, они узнают о бандитском сейфе с кругленькой суммой - 50 миллионов долларов! Но чтобы добраться до денег, отъявленным конкурентам и врагам придется стать командой.

Съемки сериала "Ворон и Воробьев" состоялись в конце 2021 года в Киеве и области.

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"Ворон и Воробьев" - это последняяпремьера канала, снятая до полномасштабного вторжения. Уже тогда мы начали смещать акценты с традиционных полицейских историй в более легкие и жизненные. Поэтому этой осенью начинаем сериальный сезон с комедийного детектива с интересными героями, ярким кастингом, простыми и понятными кейсами в каждом эпизоде. И готовим новые яркие истории в продолжение сериальной линейки",- отметил Генеральный продюсер канала 2+2 Сергей Кизима.

Роль Ворона писалась именно под Владимира Ращука, который в начале полномасштабного вторжения россиии в Украину ушел добровольцем на фронт и сейчас защищает страну.

Его напарника - Воробьева - сыграл Ярослав Шахторин, их компаньонку Алису - Таисия-Оксана Щурук. Также в сериале снялись Дмитрий Суржиков, Татьяна Малкова, Екатерина Рудая и др. Режиссер - Александр Сальников.

Особенность сериала в том, что актеры на площадке очень много импровизировали. Режиссер и сценаристы во время съемок создавали ситуации и предлагали актерам варианты выхода из них. Поэтому лента получилась не сыгранной, а настоящей, с живыми реакциями и эмоциями.

"Мы хотели показать конфликтные ситуации и интересные, неординарные решения для выхода из них. Это хорошая, классно сделанная лента, с замечательными актерами, которые остроумно импровизировали на площадке. Поэтому и сцены получились живые, настоящие и смешные", - отметил Александр Сальников.

Во время съемок актерам пришлось пройти немало испытаний. Ращук и Шахторин ради эффектного кадра ныряли в конце ноября в холодную реку. Таисия Щурук "работала" на площадке в одном лишь белье, дралась сразу с шестью мужчинами и участвовала в байкерских гонках. В ленте также будут эффектные драки со стрельбой, любовная интрига и много отборного юмора.

Сериал "Ворон и Воробьев" по заказу канала 2+2 снимала продакшн-студия SFERA FILM. Режиссер: Александр Сальников. Авторы сценария: Артем Кобзан, Андрей Выштак. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков.

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