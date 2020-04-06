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Леди Гага представила обложку нового альбома

14:52, 06 апреля 2020
Кино и музыка
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Леди Гага показала обложку нового альбома \ instagram.com/ladygaga/

Американская певица Леди Гага ранее перенесла из-за коронавируса выход своего нового альбом Chromatica, но зато поделилась его обложкой в Instagram.

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Пластинка должна была выйти 10 апреля. Новую дату релиза исполнительница пообещала назвать позже. 

В треклист войдут 16 песен, в том числе представленная ранее Stupid Love. 

Как сообщал УНИАН, Леди Гага перенесла из-за коронавируса выход своего нового альбома под названием Chromatica на неопределенный срок. Также певице пришлось отложить концерты в Лас-Вегасе, запланированные на апрель и май.

Пластинка певицы должна была выйти 10 апреля \ instagram.com/ladygaga/
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Теги: #Леди Гага#альбом