Леди Гага представила обложку нового альбома

Выход альбома был назначен на 10 апреля, однако из-за коронавируса был отложен.

Американская певица Леди Гага ранее перенесла из-за коронавируса выход своего нового альбом Chromatica, но зато поделилась его обложкой в Instagram. Читайте такжеЛеди Гага сообщила дату премьеры и название нового альбома Пластинка должна была выйти 10 апреля. Новую дату релиза исполнительница пообещала назвать позже. В треклист войдут 16 песен, в том числе представленная ранее Stupid Love. Как сообщал УНИАН, Леди Гага перенесла из-за коронавируса выход своего нового альбома под названием Chromatica на неопределенный срок. Также певице пришлось отложить концерты в Лас-Вегасе, запланированные на апрель и май.

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