Леди Гага представила обложку нового альбома
14:52, 06 апреля 2020Кино и музыка
51 0
Выход альбома был назначен на 10 апреля, однако из-за коронавируса был отложен.
Леди Гага показала обложку нового альбома \ instagram.com/ladygaga/
Американская певица Леди Гага ранее перенесла из-за коронавируса выход своего нового альбом Chromatica, но зато поделилась его обложкой в Instagram.
Читайте такжеЛеди Гага сообщила дату премьеры и название нового альбома
Пластинка должна была выйти 10 апреля. Новую дату релиза исполнительница пообещала назвать позже.
В треклист войдут 16 песен, в том числе представленная ранее Stupid Love.
Как сообщал УНИАН, Леди Гага перенесла из-за коронавируса выход своего нового альбома под названием Chromatica на неопределенный срок. Также певице пришлось отложить концерты в Лас-Вегасе, запланированные на апрель и май.
Пластинка певицы должна была выйти 10 апреля \ instagram.com/ladygaga/
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter