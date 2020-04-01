"Пусть снова будет ж*па": Слепаков записал матерную песню о коронавирусе (видео)

Слепаков посвятил песню коронавирусу и обложил его матом.

Российский юморист Семен Слепаков посвятил песню коронавирусу и обложил его матом.

Запись собственного исполнения под гитару с подключившимися по видеосвязи бэк-вокалистами он опубликовал в Instagram.

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В песне под названием «Вирусная» Слепаков сообщил, что до коронавируса многие люди были «недовольны всем» и считали, что «жопа в стране». Однако, как отмечает юморист, с наступлением пандемии в обществе появились более серьезные проблемы: «Оказалось, что тогда все было просто *** (замечательно). Коронавирус, сраный вирус, сраный вирус, *** (оставь нас в покое)».

«Пусть будет снова жопа в стране», - выразил надежду на возвращение привычного миропорядка Слепаков. Коронавирус же юморист попросил вернуться в «ж*пу крысы», а также посоветовал ему заняться контролем гнева, сходить к психологу и помедитировать.

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