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Все в белье и чулках: MARUV показала отрывок мегапровокационного клипа (видео)

16:16, 10 марта 2020
Кино и музыка
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Премьера клипа состоится в пятницу / Instagram MARUV

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Видео опубликовано на ее странице в Instagram.

Кроме MARUV в видео снялось еще несколько девушек. При чем одна из них имеет весьма пышные формы. В клипе девушки танцуют в одном розовом белье и чулках, льют на себя молоко и принимают провокационные позы.

Премьера клипа состоится в пятницу. 

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Теги: #певица#MARUV