Все в белье и чулках: MARUV показала отрывок мегапровокационного клипа (видео)

Кроме MARUV в видео снялось еще несколько девушек. В клипе они танцуют в одном белье и чулках, льют на себя молоко и принимают провокационные позы.

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