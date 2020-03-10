Все в белье и чулках: MARUV показала отрывок мегапровокационного клипа (видео)
16:16, 10 марта 2020Кино и музыка
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Кроме MARUV в видео снялось еще несколько девушек. В клипе они танцуют в одном белье и чулках, льют на себя молоко и принимают провокационные позы.
Премьера клипа состоится в пятницу / Instagram MARUV
Украинская певица MARUV под своим альтер-эго Shlakoblochina презентовала отрывок клипа на песню под названием "Новая сила киски".
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Видео опубликовано на ее странице в Instagram.
Кроме MARUV в видео снялось еще несколько девушек. При чем одна из них имеет весьма пышные формы. В клипе девушки танцуют в одном розовом белье и чулках, льют на себя молоко и принимают провокационные позы.
Премьера клипа состоится в пятницу.
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