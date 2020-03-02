Звезда "Голоса страны" неожиданно вернулся в проект (фото, видео)

Парень появился в последний день кастинга и ошеломил всех звездных судей.

В воскресенье, 1 марта, состоялся седьмой выпуск шоу "Голос страны 10", который ознаменовал окончание этапа "слепых прослушиваний". Звездой финального отбора в шоу стал Роман Сасанчин, который одержал победу во втором детском "Голосе страны" под руководством Тины Кароль.

Об этом пишет Depo.ua.

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Парень появился в последний день кастинга и ошеломил всех звездных судей. Как оказалось, после победы в "Голосе" он имел немало концертов в Украине, но после изменения тембра Роман решил вернуться на проект.

"Это почти мой сын", – пояснила Тина Кароль всем коллегам, которые повернулись на голос 17-летнего парня.

Однако Роман Сасанчин неожиданно выбрал Дана Балана и решил идти новым путем к победе.