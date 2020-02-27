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В прокате Беларуси появится первый за много лет фильм на украинском языке

17:15, 27 февраля 2020
Кино и музыка
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"Мої думки тихі" — украинская трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича 2019 года / Скриншот

Об этом сообщает Новы Время.

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Увидеть «Мої думки тихі» можно будет с 27 февраля по 4 марта в кинотеатре "Пионер", Silver Screen Galileo, VOKA by Silver Cinema Screen и по 11 марта в Falcon Club Бутик Кино в Минске.

На премьере в Минске 27 февраля в 19.00 со вступительным словом выступит украинский посол Игорь Кизим.

Справка УНИАН. «Мої думки тихі» — украинская трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича 2019 года. Впервые фильм демонстрировался 4 июля 2019 года на секции East of West («На Восток от Запада») 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где получил Специальную премию жюри. Фильм вышел в украинский кинопрокат 16 января 2020 года.

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Теги: #Беларусь#кино