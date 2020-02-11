Киллер-психопат, одержимый романтик и жена-мошенница. Самые необычные сериалы ко Дню святого Валентина

Помните фильм, где герой до последнего не замечает, что истинная любовь всегда была рядом, а потом теряет ее и на последних минутах фильма возвращает? А помните, как он называется? Правильно, каждый второй романтический фильм. Причем неважно – это комедия или мелодрама, сюжет зачастую один и тот же. Именно поэтому мы подготовили подборку необычных сериалов, которые будет интересно посмотреть в день всех влюбленных.

«Ты» - готов на все ради любимой

Начнем нашу подборку с сериала «Ты», который основан на одноименном романе Кэролайн Кепнес. Сериал переносит нас в Нью-Йорк, где в одном из книжных магазинов работает Джо Голдберг. Джо образованный и воспитанный парень, который легко определяет характер и умственные способности человека по внешнему виду и литературным предпочтениям.

Однажды в книжном он встречает начинающую писательницу Гвиневру Бек. Она умна, обаятельна и любит хороших авторов. Джо быстро влюбляется и пытается узнать ее получше, благо в эпоху социальных сетей это сделать легче, чем кажется. Из Instagram Джо узнает, что Бек изо всех сил старается учиться, но часто отвлекается на встречи с богатыми подружками, которые любят тусовки. По геотегам он вычисляет, где живет Бек, и частенько приходит постоять у окна ее квартиры, чтобы хотя бы так быть рядом с ней и узнавать о ее жизни. Именно так Джо замечает, что у Бек есть бойфренд по имени Бенджи. Не то чтобы у них была любовь, он так, какой-то гуляка, увлекающийся модными стартапами и наркотиками. Он точно не пара для такой девушки. И он не должен стоять между Джо и Бек.

Но Бек не должна где-то обнаружить труп парня и горевать по нему. Нет. Бенжи суждено исчезнуть так, чтобы девушка решила, что он бросил ее и отправился в очередной наркотический загул. И да, у Джо есть план, как избавиться от Бенджи и сделать вид, что он уехал.

Как вы уже поняли, любовь Джо несколько выходит за привычные рамки и быстро становится одержимостью. А главное, что всю ситуацию мы видим его глазами и невольно начинаем понимать его. Ну, он же только хочет помочь своей любимой, уберечь ее от неприятностей, создать крепкие отношения. Вот только одна проблема - у Бек сильно навязчивые подруги…

«Ты» - это свежий взгляд на романтические отношения. К тому же, сериал качественно снят и поставлен. Это неглупая история, которая хорошо прописана и за развитием которой интересно наблюдать. Сериал увлекает буквально с первой серии. Все актеры прекрасно вписались в свои образы, но особо стоит отметить Пенна Бэджли в роли Джо Голдберга, которому убедительно удалось показать романтичного психопата.

В данный момент вышло два сезона шоу – оба доступны на Netflix. Премьера третьего сезона состоится в 2021 году.

«Убивая Еву» - от ненависти до любви один шаг

Продолжает нашу подборку сериал, который в прошлом году получил три премии BAFTA, две из них достались актрисам, а одна – за «Лучший драматический сериал».

«Убивая Еву» - это британское шоу, что сразу бросается в глаза. Тут прекрасная съемка, острые диалоги и очень харизматичные персонажи. Одна из таких – Ева Паластри работает на скучной должности аналитика в британской службе безопасности MI5. Пока другие раскрывают преступления, Ева вынуждена рыться в бумажках. Но именно она подает своему начальству идею о том, что за чередой, на первый взгляд, никак не связанных смертей, стоит наемный киллер. И не просто киллер, а женщина-киллер, что редкость, с точки зрения статистики. Начальница другого отдела MI5 оценивает смекалку Евы и берет ее на поиски загадочной убийцы.

Параллельно нас знакомят с той самой убийцей. Ее зовут Вилланель – она наемный киллер и психопат, которому нравится своя работа. Она профессионал, способный проникнуть на любой охраняемый объект, уничтожить жертву и уйти бесследно. По крайней мере, раньше ей это удавалось. Но как только она поняла, что по ее следу идет Ева, все изменилось.

С точки зрения Вилланель, у них с Евой особая связь. Почти эротическая. Постепенно обе женщины становятся одержимы друг другом. Причем настолько, что Вилланель готова рисковать собой, а Ева своими отношениями с мужем.

На сегодня вышло два сезона, которые так и хочется посмотреть за один присест – настолько увлекательным вышел сериал. В целом, довольно старая идея соперничества детектива и убийцы здесь играет новыми красками. И не в последнюю очередь, благодаря великолепной игре главных актрис – Сандры О в образе Евы Паластри и Джоди Комер в роли Вилланель.

«Почему женщины убивают» - три эпохи, три пары, три смерти

Следующий сериал в нашем списке очень необычный. Он показывает историю одного дома в Пасадине, где в трех разных временных отрезках жили три совершенно разные супружеские пары. Их связывает только две вещи – супружеская неверность и убийства.

Кроме того, сериал прекрасно передает дух эпохи. В 1963 году Бет Энн Стэнтон (Джиннифер Гудвин) со своим мужем Робом переезжает в респектабельный район Пасадины. Роб – аэрокосмический инженер, который подолгу задерживается на работе, а Бет Энн – типичная домохозяйка 60-х. Она с утра до вечера занимается уборкой и готовкой, чтобы встретить уставшего мужа с работы и по сигналу подливать ему мартини за ужином. Идиллия продолжается до тех пор, пока Бет Энн не узнает, что Роб по вечерам часто задерживается в местном кафе на свиданиях с официанткой.

Параллельно с этими событиями мы переносимся в тот же особняк, но уже в 1984 год. Теперь в него заселилась светская львица Симона Гроув (Люси Лью) со своим третьим мужем Карлом. Симона любит закатывать гламурные вечеринки, на которых можно завести небольшую интрижку с молоденькими парнями. Так продолжается до тех пор, пока женщина не узнает, что ее третий муж тоже любит заводить интрижки с парнями.

Следующий скачок во времени переносит нас в 2019 год, когда в дом заселяются девушка Тейлор Хардинг (Кирби Хауэлл-Баптист) со своим супругом Илаем. Тейлор адвокат, а ее муж Илай – сценарист. Они состоят в прогрессивном свободном браке и разрешают друг другу иметь отношения на стороне. Но вот однажды Тейлор приводит домой свою любовницу, под предлогом, что ту преследует бывший. Илай разрешает девушке остаться у них дома. И вскоре муж и жена начинают испытывать влечение к одной и той же любовнице. А это ни к чему хорошему не приводит.

«Почему женщины убивают» - это качественный комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри. Пока что вышел только один сезон.

«Типа моя жена» - никогда не спешите со свадьбой

Последний сериал из нашей подборки, пожалуй, самый слабый, но у него интересная задумка. Молодой парень Эзра Блум работает в фирме своего отца, но мечтает уехать в Париж и сделать карьеру писателя. Каждый день он приходит в кафе, где проводит время за чтением книг. Однажды к нему подходит очаровательная официантка Эйва. Они знакомятся и вскоре у них завязывается роман. Эйва идеально подходит ему – она умна, красива и поддерживает Эзру во всем. Ну, как в такую не влюбиться? Недолго думая, Эзра делает предложение, и они играют свадьбу. Молодые супруги селятся в шикарном доме (благо, Эзра из богатой семьи), где коротают вечера в объятьях друг друга, просматривая свадебные видео. Молодой человек без ума от Эйвы и решает каждый день семейной жизни делать ей подарки. На 29 день после свадьбы Эзра хочет подарить жене щенка, вот только заплатить за него в зоомагазине не получается – со всех его банковских карточек пропали деньги.

Вернувшись домой, Эзра обнаруживает, что опустел не только его банковский счет, но и домашний сейф. Телефон Эйвы больше не обслуживается, а на холодильнике помадой написан адрес сайта. На этом сайте Эзра находит видео, в котором Эйва говорит, что они больше никогда не увидятся и просит не искать ее, а иначе она обнародует компромат на его семью и бизнес родителей будет под угрозой.

Оставшись без денег и жены, которую за короткий срок успел сильно полюбить, Эзра впадает в отчаяние. Он увольняется с работы, сутками смотрит семейные видео, пока не решает свести счеты с жизнью. Как раз в этот момент к нему в дом вламывается Ричард Эванс – еще один бывший муж Эйвы. Точнее, Элис, так ее звали в предыдущем браке.

Обманутые мужья понимают, что им нужно объединиться и найти эту женщину. Вот только как это сделать, если все, что она им говорила, было неправдой? Так начинается их совместное путешествие по стране, в ходе которого они сами начнут познавать азы мошенничества и раскрывать секреты девушки, которую считали своей женой.

В это самое время их экс-жена под очередным вымышленным именем – Саффрон, в компании двух сообщников начинает обрабатывать еще одного, ничего не подозревающего, богача. Однако она еще не знает, что ее новая мишень не такая, как все, и что по ее следу идут обманутые супруги.

В целом, актеры хорошо справились со своей задачей, а в нескольких эпизодах даже появилась Ума Турман – роль у нее небольшая, но фактурная. Однако главный минус сериала «Типа моя жена» – это диалоги. Иногда создается ощущение, что их взяли из какого-то сборника клише – уж очень нелепо они звучат, особенно, что касается сцен с мошенничеством. Но со временем эти шероховатости уходят на второй план, а на первом плане все же преобладает закручивающийся сюжет. Поэтому, если вы уже закончили смотреть предыдущие сериалы из нашей подборки, обратите внимание на этот.

Сергей Коршунов