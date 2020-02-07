Джамала и Alyona Alyona выпустили второй совместный клип (видео)

По словам Джамалы, данная песня "о сожалениях".

В пятницу, 7 февраля, вышел новый видеоклип на новую совместную композицию украинской певицы из Крыма Джамалы и хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona «Жалі».

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Режиссером видеоклипа выступил Дмитрий Чернявский,оператором – Антон Фурса. Автор музыки – Джамала, текст для композиции – результат совместного творчества Джамалы, Alyona Alyona, Татьяны Милимко и Владимира Макаровского.

По словам Джамалы, данная песня «о сожалениях».

«Идея песни и мелодия пришли ко мне очень быстро, в течение нескольких минут. В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть – в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом. Я предложила написать и исполнить ее alyona alyona, поскольку уважаю и люблю ее творчество. Кроме того, у нас уже есть позитивный опыт совместной работы – трек «Забирай», вышедший в конце прошлого года», – говорит певица.