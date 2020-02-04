О рок-группе KISS снимут биографический фильм

Ленту планируют выпустить в следующем года, а ее продюсером станет Марк Кантон ,работавший над фильмом "300 спартанцев".

Американская рок-группа KISS, которая ранее объявила о своем прощальном туре, пошла по стопам Queen, Motley Crue и Элтона Джона и выпустит биографический фильм в 2021 году.

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Во время интервью с Митчем Лафоном Менеджер KISS Док МакГи поделился некоторыми подробностями о предстоящем байопике, передает 112.ua.

В частности, МакГи рассказал, что продюсером фильма станет Марк Кантон, известный по работе над картиной 300 спартанцев.

"Я могу сказать вам, что буду работать с Марком Кантоном. Он выдающийся продюсер и действительно отличный парень. На следующей неделе мы соберемся компанией, доработаем сценарий и, надеюсь, завершим фильм к концу июля следующего года - в том же месяце, когда Kiss сыграют свое последнее шоу в родном Нью-Йорке", - рассказал менеджер.