Кинопремия BAFTA: триумф фильма "1917" и приз за лучшую роль Хоакина Феникса

Фильм "1917" признан лучшим по семи номинациям.

В Лондоне вручили ежегодную премию Британской академии телевидения и киноискусств BAFTA.

Главный актер фильма "Джокер" Хоакин Феникс признан лучшим главным актером. Его конкурентами, в частности, были Ленард Ди Каприо, Тарон Эгертон и другие. В своей речи актер поднял проблему "системного расизма" и "притеснений" внутри отрасли, передает Sky News.

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в ленте "Джуди".

Лучший фильм и самый выдающийся британский фильм - лента "1917", которая была отмечена в номинациях за спецэффекты, кинематографии, звук и дизайн производства. Лучший режиссер - Сэм Мендес за работу над фильмом "1917". "Посреди всего этого легко забыть о фактическом опыте съемок фильма, и у меня был райский рай, которого, я думаю, никогда больше не будет", - сказал Мендес на сцене. В общем "1917" признан лучшим по семи номинациям.

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Лучшим актером второго плана выбран Брэда Питта за съемки в фильме "Однажды в Голливуде...". На BAFTA он шутил о Brexit, Megxit и... был один. Самого актера не было на вручении по "семейным обязательствам", но он передал аудитории: "Эй, Британия, слышал, что ты только что стала одинокой, добро пожаловать в клуб", - сказал Питт. "Желаю вам наилучшего развода".

Приз за кастинг достался фильму "Джокер".

Восходящей звездой, по мнению жюри, стал актер фильма "Голубая история" Майкл Уорд, который поблагодарил родителям и Богу за награду.

Фильм "Паразиты" избран лучшим неанглоязычным и лучшим в номинации оригинального сценария. Он был снят в Южной Корее.

Лучший документальный фильм - "Для Самы".

Лучший мультфильм - "Клаус"

Приз за лучший макияж и прическу достался Шарлиз Терон.