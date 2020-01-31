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Стало известно, кто будет третьим хэдлайнером Atlas Weekend

12:04, 31 января 2020
Кино и музыка
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Сейчас Placebo в студии работают над восьмым лонгплэем / soyuz.ru

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба фестиваля.

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Отмечается, что у музыкантов было несколько совместных проектов с легендарным Дэвидом Боуи, об их концертах выпускают фильмы, а альбомы получают статус платиновых в рекордно короткие сроки.

Сейчас Placebo в студии работают над восьмым лонгплэем, поэтому этим летом украинцы смогут первыми вживую услышать новые композиции знаменитых британцев.

Placebo играет альтернативный рок и инди-рок. Группу в 1994 году создали два музыканта – Брайан Молко и Стефан Ольсдаль.  

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Теги: #фестиваль#Atlas Weekendпогода в Киеве