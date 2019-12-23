Топ лучших фильмов 2019 года: рейтинг УНИАН

УНИАН составил топ 10 лучших фильмов 2019 года, которые вы просто обязаны посмотреть, если этого еще не сделали.

2019 год порадовал поклонников качественного кино громкими новинками. В канун Нового года самое время вспомнить о лентах, больше всего понравившихся как кинокритикам, так и зрителям.

УНИАН составил топ 10 лучших фильмов 2019 года, которые вы просто обязаны посмотреть, если этого еще не сделали.

В рейтинге лучших фильмов года вошли иностранные фильмы.

Мы (Us, реж. Джордан Пил)

Список топ самых лучших фильмов надо начать именно с ленты Джордана Пила. Типичный семейный сюжет о семье американцев в 1986 году постепенно превращается в захватывающий триллер. Который, несмотря на жанр, имеет много социальных и философских подтекстов. Режиссер, в частности, озвучивает фрейдовскую проблему двойников – героев буквально начинают преследовать их копии, чтобы убить и занять их место.

Куда ты пропала, Бернадетт? (Where'd You Go, Bernadette, реж. Ричард Линклейтер)

В топ 10 лучших фильмов вошла также экранизация одноименного романа 2012 года о Бернадетт Фокс, которую в фильме играет невероятная Кейт Бланшет. Женщина живет в Сиэтле вместе с мужем и дочерью-подростком Би. Бернадетт ненавидит скопления людей и открытое пространство.

Когда-то героиня мечтала стать архитектором, но это удалось только ее избраннику. Вскоре, до отъезда на каникулы в Антарктиду (да, вам не послышалось) женщина исчезает. Куда же она делась? Будь то комедия, или драма – решать зрителям.

Хеллбой (Hellboy, реж. Нил Маршалл)

Всем фанатам и фанатикам комиксов к просмотру обязательно! Фильм стал перезапуском кино-франшизы о Хэллбое, и, вероятно, войдет в 100 лучших фильмов. Нового Хэллбоя сыграл Дэвид Харбор. По сюжету герой отправляется в Англию, где он должен победить Кровавую королеву Нимуэ, жену Мерлина. Но битва между ними может привести к гибели Вселенной, а такого развития событий Хеллбой отчаянно пытается избежать.

Доктор Сон (Doctor Sleep, реж. Майк Флэнаган)

Да, это экранизация второй части истории о мальчике Дэнни от Стивена Кинга «Сияние», и она тоже вошла в наш рейтинг фильмов. События этого эпизода происходят через 40 лет после событий первой части. Теперь Дэнни уже не ребенок, а алкоголик-неудачник. Стараясь всячески заткнуть «сияние», Дэнни ищет спасения в выпивке. Все бы и так оставалось, если бы мужчина вдруг не встретил такую же девочку. Приключения, иногда жуткие, уже начались.

К звездам (Ad Astra, реж. Джеймс Грей)

Фантастическая драма «К звездам» – это детище Джеймса Грея может претендовать на свое место в рейтинге лучших фильмов. Идея снять фильм у режиссера возникла еще в 2016 году, а в 2017 стало известно, что главную роль в ленте сыграет Брэд Питт. По словам Грея, он стремился создать кинокартину, которая бы максимально правдиво и честно рассказала о путешествиях за пределы нашей планеты и продемонстрировала всю их опасность.

Оно 2 (It: Chapter Two, реж. Андрес Мускетти)

Какой же рейтинг лучших фильмов без фильма по рассказам Кинга? Оно-2 – это идеальная жуткая атмосфера, каст героев и просто замечательная история. В фильме есть куча флешбеков в 1989 год. Персонажи вновь соберутся в родном городке, чтобы побороть силу зла – клоуна-маньяка Пеннивайза.

Обзор на фильм от УНИАН

Джокер (Joker, реж. Тодд Филлипс)

Один из самых прибыльных фильмов года и фильм с высоким рейтингом на всех иностранных и украинских платформах. А история про комика-неудачника Артура Флека трогает душу самому взыскательному зрителю. Сюжет описывает становление антипода Бэтмена: когда в 1981 году неудавшийся комик, игнорируемый обществом, пускается в жизнь преступности и хаоса в городе Готем. Кроме режиссуры, Тодд Филлипс также принимал участие в написании сценария фильма, вместе со Скоттом Сильвером. Заметим, что фильм стал первой лентой за последние несколько лет на основе комиксов DC Comics, не входящей в общую киновселенную Миров DC.

Обзор на фильм от УНИАН

Паразиты (Gi-saeng-chung, реж. Пон Джун Хо)

Одно из первых мест в рейтинге фильмов 2019 года справедливо завоевала работа Пон Джун Хо. Эта лента хоть и выделяется особой атмосферой Южной Кореи, речь ли о трущобах Сеула, или о социальном и культурном расслоениях его жителей, однако история не оставит равнодушными западных зрителей, которые, кажется, привыкли к навязчивому экшену.

В основе сюжета – одноименный комикс Хитоши Иваки. Паренек по имени Ки Ву вырос в бедной семье. Единственный стабильный заработок семейства – собирать картонные коробки от пиццы. Однажды, узнав о вакансии репетитора по английскому для ребенка из состоятельной семьи, Ки Ву решает подделать документы об образовании. Не подозревая мошенничество, богачи принимают парня на работу. Теперь финансовое положение семьи значительно улучшилось. Однако, останавливаться на достигнутом сообразительный Ки Ву не собирается.

Однажды... в Голливуде (Once Upon A Time In Hollywood, реж. Квентин Тарантино)

Новый фильм 2019-го легендарного Тарантино вышел на экраны кинотеатров относительно недавно и занял рейтинг лучших. Но уже успел разжалобить преданных фанатов режиссера. Сразу предупреждаем: для просмотра следует ознакомиться хоть поверхностно с историей американского кино.

В центре сюжета – история телевизионного актера Рика Долтон и его дублера Клиффа Бута и их карьера в контексте меняющейся киноиндустрии конца 1960-х годов. На самом деле, это несколько больше, чем рассказ о жизни знаменитостей. Это, фактически, почет режиссера тем людям и той культуре. По словам Тарантино, над лентой он работал последние 5 лет. Сыграть в картине он пригласил актеров первой величины – Марго Робби, Леонардо ди Каприо и Брэда Питта.

Обзор на фильм от УНИАН

Ирландец (The Irishman, реж. Мартин Скорсезе)

Один из самых длинных фильмов года по рейтингу зрителей. Это трехчасовой рассказ про влиятельного профсоюзного деятеля Фрэнка Ширана, роль которого в фильме исполнил Роберт де Ниро. Находясь на смертном одре, Ширан повествует историю своей жизни, в том числе и часть, касающуюся преступлений с его участием. Также в ролях – Аль Пачино, Джо Пеши, Бобби Каннавале, Харви Кейтель и Рэй Романо.

Сценарий к фильму написали на основе мемуаров «Я слышал, ты красишь дома» бывшего прокурора США Чарльза Брандта.

Звездные войны: Скайуокер. Восхождение (Star Wars: The Rise of Skywalker, реж. Дж. Дж. Абрамс)

Это 9 эпизод саги «Звездные войны», события которого разворачиваются после показанных в эпизоде VIII «Звездные войны. Последние Джедаи». Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, что длится уже больше чем 40 лет. Лента обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Вас ждут старые и новые герои, уникальные миры и незабываемые путешествия по краю Галактики.

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