Победителем детского Евровидения-2019 стала представительница Польши

Представительница Украины, 14-летняя София Иванько, заняла 15-е место.

Представительница страны-хозяйки конкурса, двенадцатилетняя Вики Габор стала победительницей детского Евровидения-2019, финал которого прошел 24 ноября.

Читайте такжеЕвровидение 2020: в Украине стартует нацотбор по новым правилам

Ее песня Superhero (Супергерой) набрала наивысшее количество баллов - 278, сообщает UA: Суспільне. В прошлом году первое место также заняла участница из Польши - Роксана Венгель.

227 баллов и второе место получил представитель Казахстана Ержан Максим, а третье место со 212 баллами заняла представительница Испании Мелани Гарсиа.

Представительница Украины, 14-летняя София Иванько, заняла 15-е место. В 2018 году Украина заняла четвертое место на детском Евровидении.