Победителем детского Евровидения-2019 стала представительница Польши
10:20, 25 ноября 2019Кино и музыка
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Представительница Украины, 14-летняя София Иванько, заняла 15-е место.
Вики Габор стала победительницей детского Евровидения-2019 \ junioreurovision.tv
Представительница страны-хозяйки конкурса, двенадцатилетняя Вики Габор стала победительницей детского Евровидения-2019, финал которого прошел 24 ноября.
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Ее песня Superhero (Супергерой) набрала наивысшее количество баллов - 278, сообщает UA: Суспільне. В прошлом году первое место также заняла участница из Польши - Роксана Венгель.
227 баллов и второе место получил представитель Казахстана Ержан Максим, а третье место со 212 баллами заняла представительница Испании Мелани Гарсиа.
Представительница Украины, 14-летняя София Иванько, заняла 15-е место. В 2018 году Украина заняла четвертое место на детском Евровидении.
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