В сеть просочились первые фото Анджелины Джоли со съемок нового фильма Marvel

На свежих изображениях была замечена Анджелина Джоли в костюме Тены, которая первоначально служила личным представителем греческой богини Афины на Земле.

В сеть просочились первые фото Анджелины Джоли в костюме Тены из нового фильма Marvel "Вечные".

Фотографии были недавно опубликованы Daily Mail.

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Мы увидели Джемму Чан в роли Серси и Ричарда Мэддена в роли Икариса, а также Вавилон и Гробницы космических богов, места, которые впервые появились в самом первом комиксе о Вечных. На свежих изображениях была замечена Анджелина Джоли в костюме Тены, которая первоначально служила личным представителем греческой богини Афины на Земле.

«Вечные» станут одним из первых фильмов, которые будут выпущены в рамках четвертой Фазы киновселенной Marvel.