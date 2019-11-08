В сеть просочились первые фото Анджелины Джоли со съемок нового фильма Marvel
11:39, 08 ноября 2019Кино и музыка
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На свежих изображениях была замечена Анджелина Джоли в костюме Тены, которая первоначально служила личным представителем греческой богини Афины на Земле.
Анджелина Джоли в костюме Тены / Daily Mail
В сеть просочились первые фото Анджелины Джоли в костюме Тены из нового фильма Marvel "Вечные".
Фотографии были недавно опубликованы Daily Mail.
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Мы увидели Джемму Чан в роли Серси и Ричарда Мэддена в роли Икариса, а также Вавилон и Гробницы космических богов, места, которые впервые появились в самом первом комиксе о Вечных. На свежих изображениях была замечена Анджелина Джоли в костюме Тены, которая первоначально служила личным представителем греческой богини Афины на Земле.
«Вечные» станут одним из первых фильмов, которые будут выпущены в рамках четвертой Фазы киновселенной Marvel.
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