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В сеть просочились первые фото Анджелины Джоли со съемок нового фильма Marvel

11:39, 08 ноября 2019
Кино и музыка
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Анджелина Джоли в костюме Тены / Daily Mail

Фотографии были недавно опубликованы Daily Mail.

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Мы увидели Джемму Чан в роли Серси и Ричарда Мэддена в роли Икариса, а также Вавилон и Гробницы космических богов, места, которые впервые появились в самом первом комиксе о Вечных. На свежих изображениях была замечена Анджелина Джоли в костюме Тены, которая первоначально служила личным представителем греческой богини Афины на Земле.

«Вечные» станут одним из первых фильмов, которые будут выпущены в рамках четвертой Фазы киновселенной Marvel.

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Теги: #Анджелина Джоли#фильм Marvel#герои Marvel