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"Океан Эльзы" создал саундтрек к фильму "Захар Беркут" (видео)

14:10, 07 октября 2019
Кино и музыка
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"Океан Эльзы" записали песню "Перевал" / фото Святослав Зоркий / КП

Группа "Океан Эльзы" записала новую песню, которая стала официальным саундтреком к историческому экшену "Захар Беркут", что выходит на экраны 10 октября.

Об этом говорится на официальной странице фильма в Facebook.

На песню "Перевал" сняли клип. Для него использовали кадры из фильма.

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Дополнительные сцены с солистом Святославом Вакарчуком отсняли на натурной площадке студии, где восстановлены декорации огромного горного ущелья, созданные специально для фильма.

"История Захара Беркута и отважных тухольцев – это история об одной из главных вещей в мире – о мужестве. О мужестве мужчин, женщин, детей. О ту самую мужественность, что не раз всем нам помогала преодолеть не один крутой поворот судьбы, не один перевал. Круто, что эту историю рассказали вновь, прямо сейчас. И именно об этом наша новая песня. Я уже видел рабочие материалы фильма, это правда круто. Очень жду его премьеру!", – говорится в сообщении.

"Захар Беркут" – полнометражный художественный фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева, снятый по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

Фильм "Захар Беркут" поддержало Государственное агентство Украины по вопросам кино.

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Теги: #Океан Ельзи#фильм Захар беркут