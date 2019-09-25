Клип Jerry Heil полетит в космос со 100 000 детскими рисунками

Jerry Heil представила песню #моядитячамрія в прямом эфире Сніданку з 1+1

Сегодня, 25 сентября, популярная украинская певица Jerry Heil в эфире Сніданку з 1+1 презентовала клип на песню #моядитячамрія. Исполнительница присоединилась к проекту Здійсни мрію и арт-марафрну по сбору рисунков и посвятила песню мечтателям. Видео было создано на основе рисунков детских мечтаний, собранных благотворительным проектом по всей Украине. Также в клипе ожил главный персонаж проекта - девочка на единороге, которого создала иллюстратор, арт-фея проекта Аня Ломакина.

Клип Jerry Heil на песню #моядитячамрія, созданный из рисунков детских мечтаний, станет первым в истории Украины видеоклипом, который будет закодирован в специальный сигнал и отправлен в космос. Уже 28 сентября он будет отправлен в Луче мечтаний с самого большого радиотелескопа Украины вместе со 100 000 рисунками детских мечтаний в направлении планетной системы TRAPPIST-1. Сигнал преодолеет 400 триллионов километров и будет лететь 41 световой год к выбранной планете, где, вероятно, есть жизнь. Работники Национального космического центра уже сегодня начнут кодировать видеоклип. «Я никогда не могла даже представить, что песня и клип могут улететь в космос и первым отправится именно мое видео» - делится Jerry.

Во время новогодних праздников Jerry получила «Набор мечтателя» от проекта Здійсни мрію. Там была информация об арт-марафоне #моядитячамрія. Это вдохновило ее написать песню-посвящение детским мечтам с таким же названием. Девушка записала песню на телефон и опубликовала в соцсети с хэштегом #моядитячамрія. Тогда певица искренне поверила в силу желаний и уже вскоре осуществилась ее грандиозная мечта - Jerry Heil стала известной певицей - сеть подорвал хит «Охрана-отмена».

«В песню #моядитячамрія я вкладывала свои детские воспоминания. В детстве я больше всего мечтала быть на сцене и то чем я занимаюсь сейчас является лучшим подтверждением слов, что мечты сбываются. Просто нужно о них всегда помнить и не прекращать мечтать», - делится Jerry Heil.

Сейчас популярная певица продолжает вдохновлять свою аудиторию. Недавно вместе с проектом Здійсни мрію она присоединилась к Урокам мечтаний и к презентации спецвыпуска журнала Новое время Мрії заради життя. Именно тогда и возникла идея перевоплотить Jerry в одного из главных персонажей проекта - девочку на единороге. Создавали видео силами волонтеров, детей и неравнодушных людей. Jerry решила также передать проекту авторские права на песню.

«Права на песню я передаю благотворительному проекту Здійсни мрію для того, чтобы ее могли максимально широко использовать для хорошей цели. Я написала ее вообще не думая о коммерческой стороне. Она шла полностью от души. Если моя песня действительно может вдохновить детей мечтать и подарить им силы и веру в себя - это для меня наиболее важно»- комментирует певица.

Клип Jerry также ориентирован на родителей. Ведь согласно социологическому исследованию "О чем мечтают украинские дети?", 38% родителей вообще не имеют представления, о чем мечтают их дети.

Напоминаем, что одновременно с запуском Луча мечтаний с радиотелескопа состоится художественная визуализация во время Kyiv Lights Festival. Там в небо взлетит галактический световой Луч мечтаний с сотнями детских мечтаний. Также посетителей события будет ждать дополненная реальность и 3D маппинг. В этот вечер тысячи детских рисунков оживут, чтобы в будущем стать реальностью.

Проект Здійсни мрію стартовал 29 апреля 2016 во Всемирный день желаний. За время существования проекта осуществлено сотни грандиозных мечтаний детей, которые борются с тяжелыми болезнями. Ведь, чтобы иметь силы и энергию на борьбу, дети должны видеть не только больницы и слезы близких, а и мир, наполненный добром и радостью! Такие эмоции целебные, они положительно влияют и на жизненные показатели детей, и на процесс лечения.

Проект реализуют 1 + 1 медиа и ТСН совместно с благотворительным фондом «Ти не один», при поддержке Министерства иностранных дел Украины. Кураторы проекта: телеведущие Лидия Таран и Александра Лобода. Волонтер - Неля Шовкопляс. В команде проекта: журналисты ТСН, сотрудники 1+1 медиа, фонд «Ти не один», психологи, педагоги, художники, волонтеры, звезды, спонсоры и др.

Клип Jerry Heil #моядитячамрія

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