Опубликован первый тизер новых "Звездных войн" (видео)
18:47, 26 августа 2019Кино и музыка
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Картина получила название «Звездные войны: Скайуокер. Восход».
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
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Видео опубликовано на YouTube-канале Star Wars в понедельник, 26 августа.
Сначала в клипе демонстрируются кадры из предыдущих частей «Звездных войн», после чего появляются сцены из грядущего фильма. В одной из них главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей (Дэйзи Ридли) предстает в одеянии ситха (антагонисты франшизы) и с красным световым мечом.
Картина получила название «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Ее российская премьера запланирована на 19 декабря. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.
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