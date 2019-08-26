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Опубликован первый тизер новых "Звездных войн" (видео)

18:47, 26 августа 2019
Кино и музыка
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Видео опубликовано на YouTube-канале Star Wars в понедельник, 26 августа.

Сначала в клипе демонстрируются кадры из предыдущих частей «Звездных войн», после чего появляются сцены из грядущего фильма. В одной из них главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей (Дэйзи Ридли) предстает в одеянии ситха (антагонисты франшизы) и с красным световым мечом.

Картина получила название «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Ее российская премьера запланирована на 19 декабря. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.

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Теги: #кино#Звездные войны