Сбежавшая в РФ украинская певица показала "Грязные танцы" (видео)

Певица Алина Гросу выпустила клип на песню "Грязные танцы".

Украинская певица Алина Гросу, строящая карьеру в РФ, на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Грязные танцы".

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"Основная идея и настроение видео навеяны сюжетом одноименного культового фильма 1980-х", - говорится в описании ролика.

Главную мужскую роль в клипе исполнил актер Роман Полянский. "Я очень рад снова оказаться на одной съемочной площадке с Алиной. Я сам большой поклонник фильма "Грязные танцы", и мне было волнительно стать частью современного музыкального ремейка оскароносной картины", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гросу похвасталась обручальным кольцом.

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