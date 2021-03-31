Комедии зарядят вас позитивом в этот праздник.

День дурака или день смеха 1 апреля - это отличный повод повеселиться и расслабиться за просмотром смешного фильма. Особенно важно поднять себе настроение в нелегкое время пандемии коронавируса. УНИАН подготовил для вас подборку старых и свежих комедийных фильмов для просмотра в День смеха.

1. Маска, 1994

Пожалуй, одна из самых культовых комедий всех времен, которая полюбилась зрителям благодаря яркому юмору и потрясающей игре актера Джимма Кэрри. По сюжету фильма простой банковский работник Стенли находит на улице странную древнюю маску индийского племени и надевает её. С этого момента непримечательный неудачник становится суперзвездой, а его жизнь наполняется приключениями и опасностями.

2. Миссис Даутфайр, 1993

Этот фильм также полюбился людям благодаря талантливому актеру на главной роли. В этот раз звездой фильма стал Робин Уильямс, который потрясающе имитирует разные голоса. Этот талант пригодился ему в фильме. Герой Уильямса Дэниел Хиллард теряет работу и разводится с женой, которая не позволяет ему видеться с любимыми детьми. Чтобы проводить больше времени с семьей, Дэниел переодевается в пожилую женщину и нанимается к бывшей жене няней для собственных детей. Попытки Дэниела скрыть свою настоящую личность создают множество комичных ситуаций.

3. Впритык, 2010

Яркий дуэт Роберта Дауни-младшего и Зака Галифианакиса собрал множество хвалебных отзывов от критиков и зрителей. Герой Дауни-младшего нервно торопится как можно быстрее приехать домой, чтобы успеть к рождению ребенка. Однако его невольный попутчик, актер, втягивает его в экстремальное приключение, которое ещё сильнее действует на нервы будущего отца.

4. Тупой и ещё тупее, 1994

Если вы ещё не видели знаменитую комедию с талантливым Джимом Кэрри в главной роли - самое время её посмотреть. Двое безработных друзей Ллойд и Харри являются непроходимыми болванами. Они пытаются вернуть красивой девушке потерянный чемоданчик, не понимая, что она обронила его специально, чтобы совершить сделку с бандитами. За ними устроили погоню мафиози, поскольку приняли оболтусов за профессионалов.

5. Стажер, 2015

В фирму интернет-магазина модной одежды приходит на работу необычный стажер - 70-летний пенсионер Бен. Он воспользовался социальной программой по привлечению пенсионеров в компанию. Молодые сотрудники компании не понимают как общаться с новым членом команды, который не умеет пользоваться телефоном и не разбирается в моде. Этот комедийный фильм поднимает необычную тему дружбы людей разного возраста.

6. Наверное, боги сошли с ума, 1980

Этот комедийный фильм не претендует на реалистичность, поэтому не стоит воспринимать его всерьез. Действие фильма происходит в Африке среди дикого племени бушменов. Один из них находит невиданную ранее вещь - бутылку кока-колы, которая принесла раздор в племя. Он решает унести её подальше и знакомится с двумя белокожими туристами.

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Автор: Екатерина Пулатова