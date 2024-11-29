'1+1 Украина' покажет закулисье Гааги в документальном фильме ТСН 'Трибунал для путина'

7 декабря в 23:00 на телеканале 1+1 Украина в рамках цикла документальных фильмов "ТСН.Особый взгляд" выйдет новое расследование специальной корреспондентки ТСН Наталии Ярмолы под названием "Трибунал для путина". Документальный проект поднимает одну из самых сложных тем войны — наказание за военные преступления россии и механизмы международного правосудия. На примере трагедии, произошедшей 14 января 2023 года в Днепре, когда ракета Х-22 попала в жилой дом, унеся жизни 46 человек, покажут, как Украина уже сегодня работает над наказанием военных преступников.

В новом документальном фильме от ТСН покажут уникальные свидетельства очевидцев, среди которых Екатерина Зеленская, пережившая момент попадания ракеты в ее дом, оставшись под завалами на 20 часов. Рассказы семей, лишившихся близких, в частности, сестер Витальевых, чья семья погибла от удара ракеты.

Фильм открывает застройку работы международного правосудия. Как Гаага готовит судебные процессы? Кто собирает и анализирует доказательства военных преступлений? Как украинские правозащитники сотрудничают с международными институциями, чтобы приблизить приговор для виновных?

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Кроме того, документальный фильм углубляется в уроки истории, исследуя, почему на Нюрнбергском процессе не наказали советских преступников и как безнаказанное зло вернулось в виде новой агрессии. Сможет ли мир разорвать круг безнаказанности в этот раз? Хватит ли международного давления и правового механизма, чтобы привлечь к ответственности главного агрессора XXI века?

Не пропустите премьеру документального фильма "Трибунал для путина" 7 декабря в 23:00 на 1+1 Украина.