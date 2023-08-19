19 августа - Яблочный Спас, Преображение Господне. В этот большой праздник принято желать здоровья, душевного спокойствия и самое главное сейчас - мира. Как трогательно поздравить с праздником Яблочный Спас – в подборке от УНИАН.
Яблочный Спас 2023 - поздравления
С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!
Красками лета сияют плоды.
Вас с урожаем яблочным новым!
Ясного неба вам, чистой воды!
Сердцем молитва прочитана Богу,
Яблочный пышет на блюде пирог,
Счастья желаю вам, радости много,
Только удачных и добрых дорог!
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Примите искренние поздравления со Спасом Яблочным, с Преображением Господним, с урожаем спелым! Этот день богат на чудеса, пусть все доброе, что загадается - скорее исполнится!
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С Яблочным Спасом я вас поздравляю,
Счастья, здоровья, всех благ вам желаю.
Благоуханья цветущего сада,
Яблок в меду, чтобы век ваш был сладок.
Мира, достатка, любви, вдохновенья,
Везенья во всем и друзей уваженья.
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От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!
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В этот Яблочный я Спас
Пожелаю вам сейчас
Доброй жизни, добрых дел,
Каждый чтоб от счастья пел.
Пусть Господь благословит,
Всем, чем хочешь, наградит;
Дорогих, любимых, близких
От плохого защитит!
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Сладкой мысли, вкусной жизни, доброго сердца, безмерного счастья, светлой надежды, чистой любви, цветущего вдохновения, крепкого здоровья! Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть Бог ведёт тебя по жизни дорогой доброты и благородства.
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С Яблочным спасом! Храни вас Господь!
Лучшее пусть к вам скорее придет,
Мир и покой сохранят Ваш уют,
Вера, любовь от беды сберегут!
С чистым душою, с добрым сердечком
Будьте открытыми Богу вы вечно!
Счастья желаю огромного, теплого,
Чтоб простиралось до самого облака!
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Пускай вместе с восхитительным, дурманящим, сладким ароматом наливных, спелых яблочек в ваши дома войдет такое же несравнимое, умопомрачительное и огромное счастье. Пускай наш Господь благословит и убережет ваши души от скверны, дурных помыслов и злых людей. Пускай в ваших сердцах укрепится святая вера, а жизнь станет доброй, светлой, благополучной и радостной. С Яблочным Спасом!
Яблочный спас - картинки
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