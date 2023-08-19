Пожелайте родным и близким на Яблочный Спас Божьей благодати и мира и обязательно угостите яблоками.

19 августа - Яблочный Спас, Преображение Господне. В этот большой праздник принято желать здоровья, душевного спокойствия и самое главное сейчас - мира. Как трогательно поздравить с праздником Яблочный Спас – в подборке от УНИАН.

Яблочный Спас 2023 - поздравления

С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!

Красками лета сияют плоды.

Видео дня

Вас с урожаем яблочным новым!

Ясного неба вам, чистой воды!

Сердцем молитва прочитана Богу,

Яблочный пышет на блюде пирог,

Счастья желаю вам, радости много,

Только удачных и добрых дорог!

***

Примите искренние поздравления со Спасом Яблочным, с Преображением Господним, с урожаем спелым! Этот день богат на чудеса, пусть все доброе, что загадается - скорее исполнится!

***

С Яблочным Спасом я вас поздравляю,

Счастья, здоровья, всех благ вам желаю.

Благоуханья цветущего сада,

Яблок в меду, чтобы век ваш был сладок.

Мира, достатка, любви, вдохновенья,

Везенья во всем и друзей уваженья.

***

От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

***

В этот Яблочный я Спас

Пожелаю вам сейчас

Доброй жизни, добрых дел,

Каждый чтоб от счастья пел.

Пусть Господь благословит,

Всем, чем хочешь, наградит;

Дорогих, любимых, близких

От плохого защитит!

***

Сладкой мысли, вкусной жизни, доброго сердца, безмерного счастья, светлой надежды, чистой любви, цветущего вдохновения, крепкого здоровья! Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть Бог ведёт тебя по жизни дорогой доброты и благородства.

***

С Яблочным спасом! Храни вас Господь!

Лучшее пусть к вам скорее придет,

Мир и покой сохранят Ваш уют,

Вера, любовь от беды сберегут!

С чистым душою, с добрым сердечком

Будьте открытыми Богу вы вечно!

Счастья желаю огромного, теплого,

Чтоб простиралось до самого облака!

***

Пускай вместе с восхитительным, дурманящим, сладким ароматом наливных, спелых яблочек в ваши дома войдет такое же несравнимое, умопомрачительное и огромное счастье. Пускай наш Господь благословит и убережет ваши души от скверны, дурных помыслов и злых людей. Пускай в ваших сердцах укрепится святая вера, а жизнь станет доброй, светлой, благополучной и радостной. С Яблочным Спасом!

Яблочный спас - картинки

***

***

***

***

Вас также могут заинтересовать новости: