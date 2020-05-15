Праздники и выходные в июне: сколько будем отдыхать
06:27, 15 мая 2020Праздники
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В июне у украинцев будет два дополнительных выходных - в честь Троицы и Дня Конституции.
В Украину идет лето
Совсем скоро в Украину придет долгожданной для многих лето. В июне многие в нашей стране, несмотря на карантин, планируют отпуск, а помочь в его осуществлении могут дополнительные выходные в честь праздников. О том, сколько их в первом летнем месяце - читайте ниже.
Июнь-2020: когда работать
Всего первый летний месяц насчитывает 30 дней. Две трети из них - 20 - являются рабочими остальные 10 дней - выходные. Рабочими в этом месяце будут 1-5, 9-12, 15-19, 22-26 и 30 июня.
Календарь на июнь 2020 / kalendari.co.ua
Выходные в июне
В июне у украинцев будет два официальных дополнительных выходных: на 8 число переносится Троица, а на 29 - День Конституции. Таким образом, нерабочими днями в июне будут следующие: 6-8, 13-14, 20-21, 27-29.
Основные праздники и памятные дни в июне в 2020 году
- 1 июня - День защиты детей;
- 5 июня - Всемирный день окружающей среды;
- 6 июня - День журналиста;
- 7 июня - Троица; День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности;
- 8 июня - Всемирный день океанов;
- 9 июня - Международный день друзей;
- 14 июня - Всемирный день донора; День работников легкой промышленности;
- 20 июня - Всемирный день беженцев;
- 21 июня - День медработника;
- 22 июня - День скорби по жертвам войны в Украине;
- 23 июня - День госслужбы Украины;
- 25 июня - День таможенной службы Украины;
- 28 июня - День Конституции Украины; День молодежи.
28 июня - День Конституции / фото: УНИАН
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