Праздники и выходные в июне: сколько будем отдыхать

В июне у украинцев будет два дополнительных выходных - в честь Троицы и Дня Конституции.

Совсем скоро в Украину придет долгожданной для многих лето. В июне многие в нашей стране, несмотря на карантин, планируют отпуск, а помочь в его осуществлении могут дополнительные выходные в честь праздников. О том, сколько их в первом летнем месяце - читайте ниже.

Июнь-2020: когда работать

Всего первый летний месяц насчитывает 30 дней. Две трети из них - 20 - являются рабочими остальные 10 дней - выходные. Рабочими в этом месяце будут 1-5, 9-12, 15-19, 22-26 и 30 июня.

Выходные в июне

В июне у украинцев будет два официальных дополнительных выходных: на 8 число переносится Троица, а на 29 - День Конституции. Таким образом, нерабочими днями в июне будут следующие: 6-8, 13-14, 20-21, 27-29.

Основные праздники и памятные дни в июне в 2020 году