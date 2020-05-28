Выходные и праздники в Украине: календарь на 2020 год

За счет государственных праздников в этом году у украинцев будет 12 официальных выходных дней.

На протяжении 2020 года в Украине будут отмечаться множество государственных праздников. Некоторые из них будут официальными выходными, поэтому украинцы получат дополнительные дни для отдыха.

Часть из праздников имеют точную дату, а некоторые являются переходящими и каждый год отмечаются в разные дни.

Праздники в 2020 году: календарь

1 января (среда) – Новый год;

6 января (понедельник) – Святой вечер;

7 января (вторник) – Рождество Христово;

8 марта (воскресенье) – Международный женский день;

19 апреля (воскресенье) – Пасха;

1 мая (пятница) – Международный день труда;

9 мая (суббота) – День Победы;

7 июня (воскресенье) – День Святой Троицы;

28 июня (воскресенье) – День Конституции Украины;

24 августа (понедельник) – День независимости Украины;

14 октября (среда) – День защитника Украины;

25 декабря (пятница) – католическое Рождество Христово.

Дополнительные выходные в 2020 году

Январь 2020

В первый месяц нового года у украинцев были 3 официальных выходных дня – 1 января, 6 января и 7 января.

Март 2020

В этом году Международный женский день (8 марта) пришелся на воскресенье. Поэтому следующий день, понедельник, стал выходным.

Апрель 2020

Главный христианский праздник – Пасха – в этом году украинцы праздновали в воскресенье, 19 апреля. Соответственно, в понедельник получили еще один дополнительный выходной день.

Май 2020

Дополнительные дни для отдыха были и в мае текущего года благодаря Дню международной солидарности и Дню Победы: с 1 по 3 число и с 9 по 11 мая.

Июнь 2020

В июне в Украине два праздника: 7 июня – Троица, 28 июня – День Конституции Украины. Поскольку день Святой Троицы приходится на воскресенье, то украинцы получат три выходных – с 6 по 8 июня. То же самое с Днем Конституции Украины: дополнительным днем для отдыха будет понедельник, 29 июня.

Август 2020

В этом месяце украинцы будут отмечать День независимости Украины. 24 августа в 2020 году приходится на понедельник, поэтому этот день станет выходным. Следовательно, у украинцев будет три выходных подряд – 22 по 24 августа.

Октябрь 2020

День защитника Украины, который ежегодно отмечают 14 октября, приходится на среду, соответственно, этот день станет выходным.

Декабрь 2020

В декабре украинцы отмечают один государственный праздник – Католическое Рождество. В 2020 году он приходится на пятницу, поэтому этот день станет выходным.

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