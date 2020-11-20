Лучшие поздравительные строки, пожелания и красивые картинки по случаю прекрасного праздника.

Сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годПраздник провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году. Ежегодно он отмечается 20 ноября как день мирового братства и взаимопонимания детей. Всемирный день ребенка призван напомнить о хрупкости детства и детей, о том, насколько они ценны для нас.

В этот день во всех странах обычно проводятся мероприятия, посвященные детям. Конечно же, сегодня звучат поздравления для всех детей, а также их родителей. По этому случаю УНИАН собрал разнообразные милые и искренние поздравительные стихи и прозаические пожелания, а также яркие открытки и картинки.

Всемирный день ребенка - стихи и открытки

***

Сегодня большой праздник —

Всемирный день ребенка!

И я своему чаду

Пойду куплю котенка!

Пускай растет он добрым,

Ребёнок золотой,

И тянет к животным

Он всей своей душой!

***

Дети бывают разные,

Веселые, милые, грязные,

Плачущие в песочнице,

Гуляющие до полночи.

Пугающие оценками,

И веселящие сценками,

Свистящими громко с балкона,

Не знающие закона.

Бывают невыносимые,

Но все они очень любимые.

***

Деток всего мира

Поздравляем мы сейчас,

Желаем много счастья,

Чтоб было про запас!

Здоровенькими будьте,

Добра и тишины!

Цветите и растите,

Родители к вам добры!

Удачи и успеха,

Чтоб было всё пучком,

Здоровенького смеха,

И невзгоды — нипочем!

***

Наши надежды, радость, цветы...

Жизнь лишена была б всякого смысла

И не имела бы той полноты,

Что придают ей детишек капризы.

Пусть неустанно звучит звонкий смех

И огоньки озорные искрятся

В добрых глазах, не способных на грех,

И кружит счастье детей в ярком танце!

***

В этот праздник хотим мы всем детям

Подарить золотой поздравок.

Пусть им солнышко яркое светит,

Будет радостным каждый денёк!

Мы желаем счастливого детства,

Бесконечной любви от родных!

Чтобы феи жили по соседству,

Чтоб людей нехороших и злых

На пути вам нигде не встречалось,

Чтоб счастливое детство смеялось!

***

Милая улыбка,

Кругленькие глазки,

Словно ангелочки,

Дети все прекрасны!

Мам и пап сегодня

Всех мы поздравляем,

Крепкого здоровья

Малышам желаем!

***

День ребенка наступает —

Его ноябрь представляет.

День понимания детей,

Признанья прав среди людей.

Всем детям в мире пожелаем,

Чтоб горя вовсе и не знали!

Ценили жизнь, любили мир,

Увидели: он очень мил.

Написан этот поздравок —

Пусть пожеланье будет впрок!

***

Если все на свете детки,

Любят сладкие конфетки,

Мы их будем угощать,

И любить, и баловать!

Чтоб счастливыми росли,

Быть достойными могли,

Очень хорошо учились,

И ни капли не ленились!

Чтобы спортом занимались,

Чтобы чаще улыбались,

Папу с мамой чтоб любили,

В школу с радостью ходили!

Поздравления с Всемирным днем ребенка в прозе и картинках

***

Во Всемирный день ребенка желаю, чтобы каждый ребёночек на этой планете был счастлив и здоров, чтобы чадо всегда было окружено доброй заботой и верной любовью, чтобы наши дети ни в чём не нуждались и не грустили ни за что на свете.

***

Со Всемирным днем ребенка! Пусть всегда пышно и ярко цветут наши цветы жизни, наши дети. Искренне и от всего сердца желаем каждому ребенку на Земле любящей семьи, уютного дома, где всегда рады, счастливого детства и светлого будущего, в котором он сможет занять место, достойное его.

***

Со Всемирным днем ребенка поздравляю и желаю жить весело и радостно, не знать забот и грусти, с наслаждением и улыбкой проводить каждый день, играя в увлекательные игры и пробуя различные вкусности. Хорошего здоровья, весёлых друзей и сказочных событий.

***

Поздравляю со Всемирным днем ребенка. Желаю каждый день встречать с улыбкой и хорошим настроением, желаю, чтобы каждое мгновение детства было наполнено счастьем, весельем и чудесами.

***

Во Всемирный день ребенка желаю счастья и уюта всем деткам на планете! Пусть каждый малыш, подросток и взрослый ребенок получает достаточно любви и заботы, тепла и доброты! Желаю оставаться детьми в любом возрасте и верить в то, что мир прекрасный и добрый, в нем хватит любви и тепла для всех!

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Автор: Алина Вишневская