Это траурный день, ведь он приурочен к распятию Иисуса Христа.

Сегодня, 30 апреля, у христиан восточного обряда – Страстная, или Великая пятница. Это крайняя пятница перед Пасхой и последняя во время Великого поста.

Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникОна считается самым траурным и строгим днем всего поста, ведь посвящена воспоминанию об осуждении на смерть, крестных страданиях и смерти Иисуса Христа, а также снятии с креста его тела и погребения.

Согласно евангельской истории, именно в пятницу Христос, преданный своим же учеником Иудой за 30 серебряных монет, предстал перед судом. Прокуратор Понтий Пилат назвал его мятежником и подстрекателем и приговорил к распятию на кресте.

Иисуса казнили на Голгофе. А крест, на котором он был распят, Христос сам вынес на гору. Через три дня он воскрес. По случаю этого важного события и празднуется Пасха.

Что можно делать в Страстную пятницу

Страстная пятница является печальным днем. Верующие скорбят, ведь Спаситель своей смертью поплатился за человеческие грехи, спасая от страшных бед.

В Страстную пятницу христианам стоит помолиться.

Этот день является наиболее суровым на протяжении всего Великого поста. Согласно традициям, в Страстную пятницу лучше полностью отказаться от еды, позволив себе немного хлеба с холодной водой.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу нельзя браться за тяжелую работу по дому, в частности, проводить уборку, стирать, шить и вышивать, работать в огороде и саду. Всю домашнюю работу нужно закончить накануне, в Чистый четверг.

Нельзя употреблять мясо, яйца и молочные продукты, пить алкоголь. Лучше в этот день совсем воздержаться от еды до вынесения в церквях плащаницы – она символизирует полотно, в которое был завернут Иисус Христос после снятия с креста. После этого можно есть хлеб и воду.

Категорически запрещено в Страстную пятницу веселиться, развлекаться и смеяться. Наши предки считали, что такое неуважение к подвигу Иисуса Христа будет иметь последствия – человек потом весь год будет плакать, до следующей Страстной пятницы.

Многие в этот день продолжают заниматься приготовлением пасхальной выпечки, однако церковь рекомендует сделать это в Чистый четверг.

Приметы и поверья на Страстную пятницу

Читайте такжеВыходные на Пасху 2021: когда и сколько дней отдыха будет в УкраинеОблака на небе в Страстную пятницу предвещают плохой урожай зерновых, звездное небо – плодородное лето.

Если в Страстную пятницу посадить дерево или посеять огородные культуры, то урожай будет скудным.

Постиранное в этот день белье покроется пятнами крови, а нож ранит того, кто захочет с его помощью что-то вырезать.

Гадание на милого и любые магические ритуалы в Страстную пятницу повлекут беду на того, кто их проводит.

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Автор: Алина Вишневская