Некоторые знаки Зодиака запутаются в своих желаниях.

Астрологи рассказали, что ждет разные знаки Зодиака на сексуальном поприще в мае 2021 года.

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Овен

Вас будут терзать муки выбора в отношениях с партнером. Поэтому рассчитывать на бурный секс не приходится.

Телец

Звезды пророчат вам очень активную сексуальную жизнь в мае. Вы будете увлечены новыми знакомствами, отношениями и все это приведет к страстному сексу. В целом ваши мысли будут только этим и заняты.

Близнецы

У вас будут хаотичные связи, которые не подарят вам длительного удовольствия. Но стоит ли распыляться на такие "однодневки"?

Рак

В мае вам не придется страдать от воздержания, ведь все ваши мечты воплотятся в реальность. Осталось решить, кто будет тем самым счастливчиком, кто составит вам компанию.

Лев

Вас ждет месяц, посвященный сексу. И это без преувеличений. Как только вы об этом подумаете, так сразу и делайте.

Дева

Вам стоит помнить, что ничего не бывает просто так. Если вы хотите разнообразить свою интимную жизнь, примите для себя ряд важных решений.

Весы

Пришло время расплачиваться за прежние грехи. Старые связи вновь дадут о себе знать, но не всегда это будет в положительном ключе.

Скорпион

В мае вы захотите воплотить в реальность свои самые грязные мечты. И вам совсем неважно с кем вы будете это делать. Для вас партнер будет неким предметом для достижения цели.

Стрелец

"Что-то хочу, но не знаю что" - это о вас. Для начала вам стоит определиться, чего именно вы хотите и понять, как этого достичь. Тогда успех в сексуальной жизни вам будет гарантирован.

Козерог

В целом месяц обещает быть плодотворным. Но у вас может проснуться желание найти максимум изъянов в партнере. Не стоит этого делать, ведь все мы неидеальны.

Водолей

Вы будете на пике славы в мае. Любые горы вы сможете свернуть вместе со своим партнером. Экспериментируйте, вдохновляйтесь, наслаждайтесь друг другом. Ведь звезды сделают все возможное, чтобы вы получили настоящий кайф.

Рыбы

Все будет зависеть только от вас самих. Проявите активность, настойчивость и тогда перемены в интимной жизни будут к лучшему.

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Автор: Диана Могилевич