70 лет - это прекрасный период, когда человек обретает жизненную мудрость и большую семью. Таким возрастом нужно гордиться. Искреннее поздравление с днем рождения 70 лет вызовет радостную улыбку у юбиляра. Мы собрали красивые поздравления и авторские открытки к такому замечательному поводу.
Стихи, проза и картинки с юбилеем 70 лет
70! Я поздравляю!
Жить лишь в бодрости желаю,
Никогда не унывать,
Ни о чём не забывать,
Постоянно улыбаться,
Очень искренне смеяться.
Со здоровьем ты дружи
И собою дорожи!
***
Поздравляю с юбилеем!
И хочу я пожелать
Быть всегда всех веселее,
Никогда не горевать!
Я желаю вам удачи,
В счастье жизнь свою прожить,
Позабыть грусть и печали,
А здоровье сохранить.
***
70 - большая дата!
Пожелаю жить богато,
Не хандрить и не болеть,
Веселей на мир глядеть.
Пусть не будет огорчений,
Неприятностей, лишений,
Чтобы радостно прожить
До 100 лет и не тужить.
***
Вас поздравляю с праздником
Семидесятилетия!
Мне пожелать хотелось бы
Вам счастья, долголетия,
Добра, благополучия,
Удачи и тепла,
Чтоб оставалась навсегда
Душа ваша светла!
***
С великолепным юбилеем
Спешу поздравить я, любя!
Мы неизбежно все стареем,
Но это все не про тебя.
Уже и семьдесят настало,
А ты, как в юности, цветешь,
Хочу, чтоб счастье обнимало,
И сбылось все, чего ты ждешь!
***
Семьдесят - прекрасный юбилей,
Яркая и памятная дата.
Пусть вся жизнь, как солнечный ручей,
Будет на события богата.
К лучшему желаю перемен,
Лёгкого, приятного общения.
Я в такой торжественный момент
Счастья пожелаю и везения!
***
Настал год семидесятый!
Так позволь же пожелать,
Чтоб судьба раскрыла карты,
И вся жизнь пошла на пять!
Чтоб сюрпризов неприятных
От здоровья впредь не шло.
И с роднёй невероятно
Тебе в жизни повезло.
***
Поздравляю с юбилеем, с 70-летием! Я думаю, что жизнь человека измеряется не годами, а тем, что он в ней сделал и прочувствовал. Желаю Вам, оглядываясь на прожитые годы, вспоминать только лучшие, светлые и радостные моменты. Смотрите в свой завтрашний день с уверенностью и светлой улыбкой.
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Поздравляю с прекрасным 70-летним юбилеем. Пусть в этот день Вас окружают близкие и родные люди. Возраст - это не цифры, а отношение к жизни. Так пусть же здоровье и хороший душевный настрой позволят Вам ещё долгие годы любить Жизнь и наслаждаться ею. Будьте бодры, активны и счастливы.
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Поздравляю с юбилеем, с 70-летием! Желаю, чтобы судьба тебя хранила от всех горестей, проблем и невзгод. Пусть крепким будет здоровье, а в душе царят спокойствие, тепло и гармония.
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С 70-летним юбилеем поздравляю! Желаю замечательного настроения, радости, хорошего самочувствия, позитивных эмоций и ярких впечатлений. Пусть каждый день будет счастливым и насыщенным, а еще успешным, счастливым и благополучным!
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В день вашего 70-летия желаю, чтоб все невзгоды ушли прочь, чтобы в семье всегда все было спокойно и умиротворенно. Пусть через порог дома всегда переступает только радость, любовь и понимание! Пусть никакие тревоги, печали и невзгоды не посещают вас никогда!