Наши поздравления с 70-летием вызовут искреннюю улыбку у именинников.

70 лет - это прекрасный период, когда человек обретает жизненную мудрость и большую семью. Таким возрастом нужно гордиться. Искреннее поздравление с днем рождения 70 лет вызовет радостную улыбку у юбиляра. Мы собрали красивые поздравления и авторские открытки к такому замечательному поводу.

Стихи, проза и картинки с юбилеем 70 лет

70! Я поздравляю!

Жить лишь в бодрости желаю,

Видео дня

Никогда не унывать,

Ни о чём не забывать,

Постоянно улыбаться,

Очень искренне смеяться.

Со здоровьем ты дружи

И собою дорожи!

***

Поздравляю с юбилеем!

И хочу я пожелать

Быть всегда всех веселее,

Никогда не горевать!

Я желаю вам удачи,

В счастье жизнь свою прожить,

Позабыть грусть и печали,

А здоровье сохранить.

***

70 - большая дата!

Пожелаю жить богато,

Не хандрить и не болеть,

Веселей на мир глядеть.

Пусть не будет огорчений,

Неприятностей, лишений,

Чтобы радостно прожить

До 100 лет и не тужить.

***

Вас поздравляю с праздником

Семидесятилетия!

Мне пожелать хотелось бы

Вам счастья, долголетия,

Добра, благополучия,

Удачи и тепла,

Чтоб оставалась навсегда

Душа ваша светла!

***

С великолепным юбилеем

Спешу поздравить я, любя!

Мы неизбежно все стареем,

Но это все не про тебя.

Уже и семьдесят настало,

А ты, как в юности, цветешь,

Хочу, чтоб счастье обнимало,

И сбылось все, чего ты ждешь!

***

Семьдесят - прекрасный юбилей,

Яркая и памятная дата.

Пусть вся жизнь, как солнечный ручей,

Будет на события богата.

К лучшему желаю перемен,

Лёгкого, приятного общения.

Я в такой торжественный момент

Счастья пожелаю и везения!

***

Настал год семидесятый!

Так позволь же пожелать,

Чтоб судьба раскрыла карты,

И вся жизнь пошла на пять!

Чтоб сюрпризов неприятных

От здоровья впредь не шло.

И с роднёй невероятно

Тебе в жизни повезло.

***

Поздравляю с юбилеем, с 70-летием! Я думаю, что жизнь человека измеряется не годами, а тем, что он в ней сделал и прочувствовал. Желаю Вам, оглядываясь на прожитые годы, вспоминать только лучшие, светлые и радостные моменты. Смотрите в свой завтрашний день с уверенностью и светлой улыбкой.

***

Поздравляю с прекрасным 70-летним юбилеем. Пусть в этот день Вас окружают близкие и родные люди. Возраст - это не цифры, а отношение к жизни. Так пусть же здоровье и хороший душевный настрой позволят Вам ещё долгие годы любить Жизнь и наслаждаться ею. Будьте бодры, активны и счастливы.

***

Поздравляю с юбилеем, с 70-летием! Желаю, чтобы судьба тебя хранила от всех горестей, проблем и невзгод. Пусть крепким будет здоровье, а в душе царят спокойствие, тепло и гармония.

***

С 70-летним юбилеем поздравляю! Желаю замечательного настроения, радости, хорошего самочувствия, позитивных эмоций и ярких впечатлений. Пусть каждый день будет счастливым и насыщенным, а еще успешным, счастливым и благополучным!

***

В день вашего 70-летия желаю, чтоб все невзгоды ушли прочь, чтобы в семье всегда все было спокойно и умиротворенно. Пусть через порог дома всегда переступает только радость, любовь и понимание! Пусть никакие тревоги, печали и невзгоды не посещают вас никогда!

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