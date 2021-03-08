Весна – особое время года. Это время пробуждения всего живого и расцвета природы, когда становится много солнца и тепла.
Читайте такжеПраздник 8 марта – красивые и яркие поздравительные открыткиС первыми вздохами весны приходит к нам главный праздник марта, цветов и хорошего настроения – Международный женский день. 8 марта принято поздравлять женщин с этим нежным праздником, дарить подарки матери, девушке, жене, дочке.
Праздник весны – отличный повод порадовать своих близких прекрасными поздравлениями. УНИАН собрал лучшие пожелания в стихах и прозе, а также искренние и красивые поздравительные открытки и картинки с весенним праздником.
Поздравления с праздником весны в стихах и прозе
***
Весна пришла желанная,
С собою принесла
Снегов остатков таяние,
Хор птиц, цветов, тепла.
Пусть будет она лучшею
Для каждого из нас.
Подарит солнце теплое,
Любви, сияния глаз!
***
В этот прекрасный день весны
Улыбаться все должны!
Наконец зима ушла,
Все печали унесла.
Поскорей весну встречайте,
Этот праздник отмечайте.
Пусть не будет больше слез,
Радость этот день принес!
***
Прекрасны по весне цветы,
Но женщины еще прекрасней.
В Международный женский день
Желаем вам любви и счастья!
Благополучия в семье
И нежной вам мужской заботы,
Удачи вам во всех делах
И вдохновения в работе!
***
С теплым и ясным праздником, с 8 марта! Пусть весеннее солнышко растопит все печали, согреет своими лучами и подарит чудесное настроение. Желаю бесконечного везения, восхитительной любви, безупречного здоровья и абсолютного счастья.
***
В этот чудесный весенний праздник хочется принести свои самые искренние поздравления и пожелать всего самого наилучшего в жизни. Чтобы жизнь была полна хороших позитивных моментов, чтобы только удача и успех сопутствовали всему и всегда, чтобы радость, тепло и уют всегда царят в доме.
***
Люди, с весной поздравляю,
Ура! Пришла, наступила!
Радости безмерной вам желаю,
Жизнь она в любовь превратила!
Солнце, капель и счастье —
Это весна, поверьте,
Закончатся все ненастья,
Весну на себя примерьте!
***
С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!
Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!
***
Пусть этот день весенний,
Как нежный вербы пух,
Несет вам настроение
И обновления дух.
Пусть праздник к вам стремится,
Чтоб душу усладить,
Желаю веселиться,
Дерзать, прощать, любить.
***
Спешу поздравить тебя с этим чудесным весенним праздником. Пусть каждый день в году будет наполнен ароматом цветов, а улыбка и позитивным настрой ни на минуту тебя не оставляют.
***
Пусть весенний ветерок принесет ощущение настоящего праздника, большого и веселого. Пусть окружают вниманием, комплиментами, теплыми словами и красивыми поступками. Желаю исполнить все самые заветные мечты, капризы и желания. Поздравляю с праздником весны!
С праздником весны - картинки и открытки
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