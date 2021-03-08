Наилучшие пожелания светлых и счастливых дней в эту прекрасную весеннюю пору.

Весна – особое время года. Это время пробуждения всего живого и расцвета природы, когда становится много солнца и тепла.

Читайте такжеПраздник 8 марта – красивые и яркие поздравительные открыткиС первыми вздохами весны приходит к нам главный праздник марта, цветов и хорошего настроения – Международный женский день. 8 марта принято поздравлять женщин с этим нежным праздником, дарить подарки матери, девушке, жене, дочке.

Праздник весны – отличный повод порадовать своих близких прекрасными поздравлениями. УНИАН собрал лучшие пожелания в стихах и прозе, а также искренние и красивые поздравительные открытки и картинки с весенним праздником.

Поздравления с праздником весны в стихах и прозе

***

Весна пришла желанная,

С собою принесла

Снегов остатков таяние,

Хор птиц, цветов, тепла.

Пусть будет она лучшею

Для каждого из нас.

Подарит солнце теплое,

Любви, сияния глаз!

***

В этот прекрасный день весны

Улыбаться все должны!

Наконец зима ушла,

Все печали унесла.

Поскорей весну встречайте,

Этот праздник отмечайте.

Пусть не будет больше слез,

Радость этот день принес!

***

Прекрасны по весне цветы,

Но женщины еще прекрасней.

В Международный женский день

Желаем вам любви и счастья!

Благополучия в семье

И нежной вам мужской заботы,

Удачи вам во всех делах

И вдохновения в работе!

***

С теплым и ясным праздником, с 8 марта! Пусть весеннее солнышко растопит все печали, согреет своими лучами и подарит чудесное настроение. Желаю бесконечного везения, восхитительной любви, безупречного здоровья и абсолютного счастья.

***

В этот чудесный весенний праздник хочется принести свои самые искренние поздравления и пожелать всего самого наилучшего в жизни. Чтобы жизнь была полна хороших позитивных моментов, чтобы только удача и успех сопутствовали всему и всегда, чтобы радость, тепло и уют всегда царят в доме.

***

Люди, с весной поздравляю,

Ура! Пришла, наступила!

Радости безмерной вам желаю,

Жизнь она в любовь превратила!

Солнце, капель и счастье —

Это весна, поверьте,

Закончатся все ненастья,

Весну на себя примерьте!

***

С прекрасным днем 8 Марта

Примите поздравление!

Желаем море позитива

И солнышка весеннего!

Цветами разноцветными

Пускай жизнь украшается,

И все мечты заветные

В реальность воплощаются!

***

Пусть этот день весенний,

Как нежный вербы пух,

Несет вам настроение

И обновления дух.

Пусть праздник к вам стремится,

Чтоб душу усладить,

Желаю веселиться,

Дерзать, прощать, любить.

***

Спешу поздравить тебя с этим чудесным весенним праздником. Пусть каждый день в году будет наполнен ароматом цветов, а улыбка и позитивным настрой ни на минуту тебя не оставляют.

***

Пусть весенний ветерок принесет ощущение настоящего праздника, большого и веселого. Пусть окружают вниманием, комплиментами, теплыми словами и красивыми поступками. Желаю исполнить все самые заветные мечты, капризы и желания. Поздравляю с праздником весны!

С праздником весны - картинки и открытки

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Автор: УНИАН